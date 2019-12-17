民進黨加溫選情 蔡陣營規劃22日雙副掃雙北

（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨卯足全力替雙北選情加溫，民進黨主席卓榮泰上午陪北市立委參選人許淑華掃街，副總統候選人賴清德替立委吳思瑤站台；賴清德與副總統陳建仁22日將分別在新北、台北車隊掃街。

卓榮泰今天陪同台北市第7選區（信義、南松山）立委參選人許淑華赴福德市場掃街；許淑華在這區對上國民黨立委費鴻泰。

卓榮泰受訪指出，許淑華這段時間的努力，大家看得見，從各方面數據看來，「這一區相當令人振奮」，因為許淑華對手在地方上的風評、反應、待的時間，讓大家產生要換新人替地方服務的強烈感覺，許淑華剛好能夠填補大家心理上的空虛，這是非常好的選舉狀況，民進黨也希望在往後的20幾天，卯足全力替台北市幾個選區繼續加溫加熱。

許淑華日前舉辦嘻哈電音趴，穿著火辣熱舞。許淑華受訪時笑說，其實自己很害羞，做了很多心理建設，這次是為了和年輕人一起表演，才搭配演出；許淑華也轉頭問卓榮泰：「主席我這樣子可以嗎」；卓榮泰接話說，「我看到她的熱情」。

許淑華認為，女生要勇敢表現自己，不管哪個年齡層都一樣，她相信自己的感染力可以感動所有年輕人，讓年輕人知道民進黨是如何為年輕人在努力跟打拚。

卓榮泰也提到，波特王事件讓大家看到中國與台灣最大的不一樣，維持這樣的生活文化、生活方式是大家最珍惜的；這不僅是民主選舉投票而已，而是日常當中不被恐怖威脅、改變、影響日常生活，以及人與人之間的交往與人權自由，這才是真正的民主精髓，中國永遠學不到，台灣要更加珍惜。

另外，總統蔡英文競選總部正規劃「雙副掃雙北」車隊掃街活動，目前規劃22日上午將由賴清德、陳副總統在木柵動物園前召開記者會，接著登車掃街，陳副總統走台北市、賴清德掃新北市。（編輯：黃國倫）1081217