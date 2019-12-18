吳敦義批蔡總統衰尾 游錫堃指不要選情差就罵人

前行政院長游錫堃（前右）18日輔選尋求連任的民進黨宜蘭縣立委參選人陳歐珀（前右2），對於國民黨主席吳敦義批評總統蔡英文「衰尾查某」，游錫堃受訪時指出，選舉選到這樣，好像選情不好就隨便罵人，這在民主國家不可取。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年12月18日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣18日電）中國國民黨主席吳敦義批評總統蔡英文「衰尾查某」惹議，前行政院長游錫堃今天在宜蘭輔選時指出，選舉選到這樣，好像選情不好就隨便罵人，這在民主國家不可取。

吳敦義昨天批評蔡總統是「衰尾查某」。前國民黨主席洪秀柱今天表示，意義是對的，但要改成「衰尾總統」、「衰尾文」，才不會有歧視女性的問題。

游錫堃今天回宜蘭陪同尋求連任的民主進步黨宜蘭縣立委參選人陳歐珀號次抽籤後，車隊掃街拜票，並到冬山鄉定安宮參拜。

針對吳敦義、洪秀柱的言論，游錫堃受訪時指出，台灣民主政治已被國際視為典範，在選舉時不應用歧視性、情緒性文字或話語批評他人，不只是對總統不該這樣，對一般老百姓也不能這樣，因為老百姓是國家主人。身為最大在野黨主席，卻用歧視性、情緒性言語批評他人，這不是民主國家應有的水準。

他表示，蔡總統上任後，股市來到近30年最高點，台美關係也是近40年來最好。不只美國，國際上也都非常重視台灣，肯定台灣的民主成就。

游錫堃指出，選舉選到這樣，好像選情不好，就隨便用情緒性字眼罵人，這在民主國家非常不可取。（編輯：戴光育）1081218