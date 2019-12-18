譴責吳敦義女性歧視 卓榮泰籲選票制裁

（中央社記者王淑芬高雄18日電）國民黨主席吳敦義昨天對蔡總統言語上對女性的歧視，民進黨主席卓榮泰今天南下召開行動中常會表達嚴厲譴責和抗議。他說，選票是人民最大的力量，呼籲民眾用選票制裁。

行動中常會在高雄蓮潭會館召開，與會者包括總統府秘書長陳菊、立法院黨團總召柯建銘及黨務主管。會中邱議瑩、邱志偉、劉世芳、林岱樺、李昆澤、趙天麟、許智傑、賴瑞隆等高雄市參選的8名立委輪番報告選情，並宣示努力衝刺「總統連任，高雄立委八仙過海」的總目標。會後卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆也陪同劉世芳、李昆澤進行車隊掃街。

卓榮泰提及，去年剛當選的市長現在已參選總統，讓高雄市政受到空前挑戰，高雄市民正在流失光榮感；民進黨會團結一致，跟高雄人民努力振衰起敝，找回高雄的光榮感，同時在2020大選取得重大勝利，成為翻轉高雄的契機。

針對國民黨主席吳敦義用不堪言語歧視女性，卓榮泰表達強烈的譴責、抗議。他說，這次有19個政黨在政黨票上互相競爭，但除了國民黨外的18個政黨，都應共同譴責國民黨與人民對立的行為。

卓榮泰表示，親中聯共就是與人民為敵，切勿在台灣隨意階級鬥爭，也不要隨便挑起性別歧視話題。在推動進步價值的過程中，絕不容許這樣的言論、行為出現，造成選民的誤解。選票是人民最大的力量，要嚴正告訴國民黨，有這樣的行為會付出代價。

陳菊致詞表示，這次選舉與4年前非常不同，高雄市在這次立委選舉中非常艱辛，必須拿出所有表現來爭取人民認同。針對高雄受到的霸凌，她說，公道自在人心，歷任所累積的高雄債務數據都很清楚，她和市府團隊也不斷公開說明，網路上也都可查到。

縣市合併後，她承接高雄的債務，高雄建設比台北晚了至少二十年，南北結構不同，高雄預算也確實沒有台北多，但市府團隊努力打拚，不論是優質的高雄圖書館、滯洪池、捷運還是鐵路地下化，都是被歷史所記錄。雖然對手不斷醜化高雄，但真金不怕火煉。

對於高雄面臨嚴重的工安事件，陳菊說，這是高雄的不幸，不管任何黨派都應哀矜勿喜，但對手不斷拿高雄氣爆醜化市府團隊。但包括捐款、善款委員會的管理委員都可在網站上查到，因為這是必須受到全國人民的檢驗。希望今年大家都跟她一樣「心在高雄、光復高雄」，繼續讓高雄發光發亮。（編輯：孫承武）1081218