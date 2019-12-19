外交部：台灣積極參與APEC 與會人數排名第二

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）外交部今天表示，智利彙整2019年APEC成果報告，其中包括20項台灣辦理或促成的成果；智利整年共舉辦254場會議，台灣參與人數排名第二。另外，台灣今年共提供75萬美元的捐款給APEC。

外交部國際組織司司長陳龍錦上午在外交部例行新聞說明會表示，今年亞太經濟合作（APEC）年會雖因智利國內情勢不穩而被迫取消，但各經濟體仍希望以適當方式盤點過去一年來的成果，因此，智利決定於7日在新加坡APEC秘書處舉辦「總結資深官員會議」，為今年APEC活動劃下句點。

他指出，2020年APEC主辦經濟體馬來西亞則緊接著在9日至11日在蘭卡威舉辦「非正式資深官員會議」，討論明年辦會的構想與規畫；APEC主辦權也正式由智利移交給馬來西亞。

另外，陳龍錦表示，智利也彙整「2019年成果報告」，盤點今年APEC各委員會、次級論壇與工作小組已完成及仍在進行中的倡議，其中有約20項台灣直接研提、辦理或促成的成果，包括今年台灣與韓國、澳洲共同創設數位創新子基金（Digital Innovation Sub-Fund）等。

陳龍錦說，今年一整年台灣共捐款75萬美元給APEC，其中包括提供20萬美元給「數位創新子基金」。

依智利統計資料，陳龍錦指出，今年智利一共舉辦254場會議，總與會人數高達8404人，台灣是與會人數第二多的會員，占全體與會人數的11.1%，僅次於中國的12%；第3名到第5名分別為美國（9.8%）、日本（7.4%）、馬來西亞（7.1%）。

有關2020的APEC活動規劃，陳龍錦表示，馬來西亞建議以「優化人民潛力，共享繁榮未來」為主題，並以「強化貿易與投資之論述」、「透過數位經濟與科技促進包容性經濟參與」及「驅動創新永續」3大優先議題領域作為支柱。

他指出，依照馬國目前公布的2020年行事曆，明年馬國將舉辦大約120場會議，其中包括觀光、貿易、衛生、糧食安全、結構改革、中小企業、婦女及財政等高階或部長級會議；也將規劃趣味跑步、中小企業高峰會、APEC藝術節、APEC美食節等會外活動，以擴大全民參與。（編輯：謝佳珍）1081219