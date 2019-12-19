提升長照品質 蘇揆核定住宿機構每床最高獎勵2萬

（中央社記者顧荃台北19日電）政府為提升長照品質，行政院長蘇貞昌11日核定，住宿式服務機構經評鑑合格者，公立機構每年每床獎勵新台幣1萬元、私立機構2萬元，109年至112年實施，總經費92億960萬元。

蘇貞昌上午在行政院會聽取衛福部報告「高齡友善健康照護工作推動成果與展望」後表示，台灣即將邁入超高齡社會，對年長者照顧刻不容緩。

蘇貞昌指出，對於使用住宿式長照服務機構者，今年9月起，政府補助每人每年最高6萬元；12月11日，他已再核定提升住宿式機構的服務品質專案計畫，針對公私立機構分別給予每床1至2萬元的獎勵。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）說明，蘇貞昌11日核定「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」，實施期程自核准日起至112年12月31日止。凡是住宿式服務機構經評鑑合格者，109年至112年公立機構每年每床獎勵1萬元，私立機構（含公設民營）每年每床獎勵2萬元，每年每機構最高獎勵100床。

Kolas指出，預期中央及地方各類住宿式機構1849家（公立84家、私立1765家）受益，共計10萬5765床。本計畫並未新增預算，總計5年共新台幣92億960萬元，由原有的長照服務發展基金支應。

蘇貞昌說，近年來民眾平均壽命長期呈現上升趨勢，去年的平均壽命達80.7歲（男性77.5歲、女性84歲），創下歷年新高，不僅代表台灣的公共衛生、醫療水準與生活品質的不斷提升，更突顯台灣進入高齡社會，以及再7年（115年）將邁入超高齡社會後，對於年長者的健康、醫療及生活等照顧，刻不容緩。

蘇貞昌表示，政府成立高齡友善健康照護機構，由104年的206家，逐年成長至今年已達652家，並運用科技創新概念及物聯網（IOT）技術連結醫材輔具，提供便利的居家照護服務。為建構友善高齡環境，長照服務據點迄今已布建超過7000個，今年7月，所得稅法修正後，明年起將有12萬元的「長照特別扣除額」，可以減輕有長照需求的家庭負擔。

蘇貞昌說，蔡政府執政以來，長照預算從105年的不到50億元，增加到明年的400億元，成長達8倍，顯示政府的用心。蔡總統也已宣示讓「長照2.0」再升級，提出「5個增加」，包括：未來「長照經費」將持續增加到600億元、增加「日照中心」與每個區域的「平價住宿機構」、增加「照顧家庭」與「服務項目」。請衛福部妥為規劃，持續強化社區服務功能，讓年長者享有豐富生活。（編輯：楊凱翔）1081219