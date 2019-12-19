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籲鄰居校友相挺 蔡總統為高嘉瑜吳怡農助陣

最新更新：2019/12/19 21:07

（中央社記者吳柏緯台北19日電）總統蔡英文今天表示，她在中山北路長大、在大直北安國中讀書，希望校友與鄰居們可以支持民進黨在港湖區、中山北松山區提名的立委候選人高嘉瑜、吳怡農。

蔡總統晚上出席內科協會所舉辦的歲末聯歡晚會致詞提到，過去一年全球經濟受到美中貿易戰影響，然而在產業界與政府攜手努力下，台灣已經逐漸站穩腳步，經濟穩健發展、成長，股市也站上29年以來的高點。

蔡總統說，台灣的投資環境也受到國際肯定，不只台商回台投資達新台幣7000億元，知名的外商也擴大在台投資；有這樣的成績，一大原因是產業界正確布局、勇於創新，提升了台灣的競爭力。蔡總統也對現場產業界人士表達感謝。

民進黨在港湖區、中山北松山區提名的立委候選人高嘉瑜、吳怡農今晚與蔡總統同台，蔡總統不忘為兩人拉票。蔡總統表示，她是大直北安國中第一屆的校友，而且從小在中山北路長大，這兩個地方剛好是高嘉瑜及吳怡農的選區，希望校友與鄰居們可以多多支持兩位候選人。

除了幫黨籍立委候選人拉票之外，蔡總統不忘提醒大家「總統是需要連任的」，而在一旁的高嘉瑜也提到，要與蔡總統一起解決內湖的交通問題。（編輯：張良知）1081219

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