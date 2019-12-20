加強對新住民宣導 中選會選舉短片翻譯5國字幕[影]

（中央社台北20日電）為加強對新住民宣導2020總統與立委選舉，中選會首次將宣導短片翻譯成越南、印尼、泰國、柬埔寨以及英文字幕，透過藝人郭子乾在「鼓勵踴躍投票篇」宣導短片中飾演各種角色，示範如何正確投票，呼籲新住民踴躍投下神聖選票。

中選會今天透過新聞稿表示，新住民只要符合年滿20歲、取得國民身分證、沒有受監護宣告等條件，就有投票權；這次首度將宣導短片字幕翻譯為新住民歸化成為國人的原屬國母語，讓新住民可以更了解選務相關資訊。

中選會說，這次也特別邀請新住民團體「南洋姐妹會」與多位新住民網紅分享影片，包括107年國慶大典主持人之一，同時也是首位擔任國慶典禮主持的越南新住民阮秋姮；在漁業廣播電台主持廣播節目的台菲新二代馬仲維；以及在柬埔寨出生的新二代林玉旺等人，加入擴大新住民宣導的行列。

中選會表示，今年宣導大使之一瑞莎，也是烏克蘭新住民，宣導影片的5種語言字幕版，透過新住民團體與新住民網紅熱情分享，希望能有效擴大新住民的投票宣導，明年1月11日投下神聖選票。（編輯：趙蔚蘭）1081220