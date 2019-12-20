鄭文燦：蔡總統在桃園明顯領先 差距擴大

總統大選進入倒數階段，桃園市長鄭文燦（右2）20日受訪表示，尋求連任的總統蔡英文在桃園選情明顯領先；距投票還剩約20天，會以較審慎態度推動選舉工作。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年12月20日

（中央社記者邱俊欽桃園20日電）桃園市長鄭文燦今天表示，尋求連任的總統蔡英文在桃園選情明顯領先，且領先差距在擴大，這在各大選舉場中都可看到。

鄭文燦參加一項市政行程後接受媒體聯訪，被問到「在桃園的執政光環是否會轉移到蔡總統」時表示，他這5年建立跨政黨品牌，當然不會說完全轉移到另外的候選人，但蔡總統桃園支持度明顯領先對手。

他說，距投票還剩約20天，會以較審慎態度推動選舉工作。

民主進步黨桃園立法委員選情部分，鄭文燦表示，上屆選舉時，6選舉區差距都不大，「贏的也贏得不多、輸的也輸得不多」，參選人都應努力，過程起起伏伏，都不是最終結果，要到投、開票才知結果，每個人都應全力以赴，爭取選民支持。

他說，不太會從選舉版塊、策略看立委選情，相信參選人都會努力，以誠懇、誠信感動選民。（編輯：李明宗）1081220