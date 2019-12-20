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張善政批台史FTA助益小 外交部：歧視重要友邦

最新更新：2019/12/20 22:58

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）國民黨副總統候選人張善政批評政府與史瓦帝尼簽署自由貿易協定（FTA），外交部今晚回應表示，史國可成為拓銷非洲的樞紐，開發非洲市場；張善政以歧視性的偏頗說法形容一個重要友邦，外交部感到痛心。

張善政今晚在政見發表會批評，總統蔡英文執政3年多來，雙邊FTA只能拿史瓦帝尼等這些對貿易幫助極小的國家來充數，等於交了白卷。

外交部對此回應表示，非洲有高達12億人口，也是擁有近2.5兆美元區域產值的廣大消費市場；史瓦帝尼是南部非洲關稅同盟、南部非洲發展共同體、東南非洲共同市場的成員，享有進入非洲市場及輸銷歐、美、加、日等國及拉美地區的關稅優惠，近期更成為非洲自貿區的電子商務平台示範點。

外交部指出，台史簽署經濟合作協定（ECA）可使台灣廠商善用國內產業優勢、史國在非洲的地理位置及其與各國簽署自由貿易協定的關稅優惠，以史國作為拓銷非洲的樞紐，開發非洲市場。

外交部表示，一位前行政院長、副總統候選人以極為歧視性的偏頗說法形容一個重要友邦，讓外交部感到極為痛心。台史建交51年，史國多年來在國際場合堅定助台，為台灣發聲，是真誠對待台灣的可貴友邦。（編輯：林興盟）1081220

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