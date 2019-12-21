挺韓罷韓遊行下午登場 檢警高度戒備

挺韓、罷韓遊行21日下午登場，高雄警方上午已在捷運及遊行鄰近區等地點嚴陣以待，加強維安。中央社記者張皓安攝 108年12月21日

（中央社記者王淑芬高雄21日電）挺韓、罷韓遊行今天在高雄大車拚，預估雙方超過30萬人潮擁聚高雄。高雄警方上午已在捷運及挺韓遊行集合地點進行交管通。包括高市府、以及警政署成立應變中心與前進指揮所。

高雄市政府今天上午10時在高雄市警局10樓開設1221應變中心，由副市長李四川主持；警政署則是在高雄市警局7樓成立指揮所，警政署長陳家欽了解警力調度。另外，高雄地檢署、橋頭地檢署也成立因應小組，指派檢察官進駐前進指揮所，以迅速因應暴力或故意挑釁滋事等不法。

兩陣營雖不同區活動但最近距離只有3.8公里，警方擔心在交通轉乘熱點會有衝突，規劃在高鐵左營站、台鐵高雄站、高雄捷運美麗島站等列為重點警戒區域，加派維安警力，並在遊行鄰近區、路段實施交通管制，也呼籲民眾多搭乘大眾運輸。

「Ｗecare高雄」等公民團體舉辦罷免高雄市長韓國瑜的「1221ＷeCare台灣大遊行」申請參加人數約10萬人，活動在下午1時於高雄文化中心集結，預計1時30分出發，沿五福一路到七賢三路口的主舞台區，遊行全程約4公里，終點有表演及罷免宣言，活動預計到6時30分結束。

「Ｗecare高雄」發起人尹立呼籲參加民眾抱著歡樂心情快樂出門、平安回家，籲民眾加入活動單位line平安網回報狀況，也提醒勿理會不理性挑釁以免發生爭執。他也預告終點有一顆直徑5米的「鏡球」，將在遊行隊伍抵達後吊掛升高，透雷射光束照亮並拖曳四大誓言、成為綠色聖誕樹。

國民黨總統候選人韓國瑜陣營規劃的「1221南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」在北高雄舉辦，韓陣營預計有約20萬人參加。活動下午1時11分自神農路凹子底公園集結出發，經博愛二路、明誠二路、自由二路轉到文自路微笑公園，路線長3.1公里，在終站有迎向2020勝利活動，預計3時30分結束。

韓辦總發言人王淺秋表示，正、副總統候選人、國民黨副市席郝龍斌，以及熱愛高雄市的民眾都會參加，預估破20萬人，她特別強調韓國瑜會全程參與遊行。韓陣營定調遊行以歡樂、歡喜為主軸，對於外界擔心活動可能有衝突意外，韓辦要支持者不要衝動、不要脫隊、狀況錄影保全證據送警局。（編輯：孫承武）1081221