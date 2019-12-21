更多編輯台推薦新聞：
洛杉磯的洛杉磯道奇 看似廢話隊名T恤有典故
運動

洛杉磯的洛杉磯道奇 看似廢話隊名T恤有典故

罷韓挺韓遊行路線一次看 警政署：若有暴力立即逮捕現行犯
政治

罷韓挺韓遊行路線一次看 警政署：若有暴力立即逮捕現行犯

專題／人均GDP世界第2背後 澳門人渴望選擇的自由
兩岸

專題／人均GDP世界第2背後 澳門人渴望選擇的自由

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

挺韓罷韓遊行下午登場 檢警高度戒備

最新更新：2019/12/21 12:04
挺韓、罷韓遊行21日下午登場，高雄警方上午已在捷運及遊行鄰近區等地點嚴陣以待，加強維安。中央社記者張皓安攝　108年12月21日
挺韓、罷韓遊行21日下午登場，高雄警方上午已在捷運及遊行鄰近區等地點嚴陣以待，加強維安。中央社記者張皓安攝　108年12月21日

（中央社記者王淑芬高雄21日電）挺韓、罷韓遊行今天在高雄大車拚，預估雙方超過30萬人潮擁聚高雄。高雄警方上午已在捷運及挺韓遊行集合地點進行交管通。包括高市府、以及警政署成立應變中心與前進指揮所。

高雄市政府今天上午10時在高雄市警局10樓開設1221應變中心，由副市長李四川主持；警政署則是在高雄市警局7樓成立指揮所，警政署長陳家欽了解警力調度。另外，高雄地檢署、橋頭地檢署也成立因應小組，指派檢察官進駐前進指揮所，以迅速因應暴力或故意挑釁滋事等不法。

兩陣營雖不同區活動但最近距離只有3.8公里，警方擔心在交通轉乘熱點會有衝突，規劃在高鐵左營站、台鐵高雄站、高雄捷運美麗島站等列為重點警戒區域，加派維安警力，並在遊行鄰近區、路段實施交通管制，也呼籲民眾多搭乘大眾運輸。

「Ｗecare高雄」等公民團體舉辦罷免高雄市長韓國瑜的「1221ＷeCare台灣大遊行」申請參加人數約10萬人，活動在下午1時於高雄文化中心集結，預計1時30分出發，沿五福一路到七賢三路口的主舞台區，遊行全程約4公里，終點有表演及罷免宣言，活動預計到6時30分結束。

「Ｗecare高雄」發起人尹立呼籲參加民眾抱著歡樂心情快樂出門、平安回家，籲民眾加入活動單位line平安網回報狀況，也提醒勿理會不理性挑釁以免發生爭執。他也預告終點有一顆直徑5米的「鏡球」，將在遊行隊伍抵達後吊掛升高，透雷射光束照亮並拖曳四大誓言、成為綠色聖誕樹。

國民黨總統候選人韓國瑜陣營規劃的「1221南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」在北高雄舉辦，韓陣營預計有約20萬人參加。活動下午1時11分自神農路凹子底公園集結出發，經博愛二路、明誠二路、自由二路轉到文自路微笑公園，路線長3.1公里，在終站有迎向2020勝利活動，預計3時30分結束。

韓辦總發言人王淺秋表示，正、副總統候選人、國民黨副市席郝龍斌，以及熱愛高雄市的民眾都會參加，預估破20萬人，她特別強調韓國瑜會全程參與遊行。韓陣營定調遊行以歡樂、歡喜為主軸，對於外界擔心活動可能有衝突意外，韓辦要支持者不要衝動、不要脫隊、狀況錄影保全證據送警局。（編輯：孫承武）1081221

罷韓、挺韓大遊行21日登場，Wecare高雄等團體規劃在南高雄舉辦罷免高雄市長韓國瑜的「1221wecare台灣大遊行」，被視為挺韓的「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」則在北高雄舉辦。（中央社製圖）
罷韓、挺韓大遊行21日登場，Wecare高雄等團體規劃在南高雄舉辦罷免高雄市長韓國瑜的「1221wecare台灣大遊行」，被視為挺韓的「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」則在北高雄舉辦。（中央社製圖）

延伸閱讀
挺韓罷韓遊行登場 侯友宜：盼順利和平落幕挺韓罷韓遊行21日同時登場 中央加派警力維安挺罷韓大遊行同日登場 綠委以個人身份參加

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報