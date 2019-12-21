罷韓挺韓遊行登場 捷運車站提高見警率

罷韓、挺韓大遊行21日登場，警方為防範雙方人馬於搭乘捷運或轉乘交會時有挑釁行為，上午捷運車廂內已有警力部署，加強巡邏。（高捷提供）中央社記者王淑芬傳真 108年12月21日

（中央社記者陳朝福高雄21日電）罷韓、挺韓遊行今天登場，高雄捷運美麗島站等3處站體是警方重點戒護熱區，上午陸續出現持國旗和貼有罷韓貼紙民眾。警方在高捷每列車的每個車廂都有2名警力，提高見警率。

高雄警方依據交通動線，歸納出高雄捷運美麗島站、台鐵高雄站、左營高鐵站等3大熱區，由於想搭高捷參加罷韓遊行民眾可能會於美麗島站搭往大寮方向的車班到文化中心；而想搭高捷參加挺韓遊行民眾可能在美麗島站下車，再轉搭紅線往凹子底站，因此，高捷美麗島站成為熱區中的熱區。

大約10時許美麗島站人潮湧現，現場可見維安警力，還有偵爆犬出現，捷運車廂內也有員警穿梭，以防可能的言語或肢體衝突。

警政署長陳家欽今天南下高雄督陣時也表示，高雄警力與警政署支援警力共3000多名，並在遊行路線、捷運站、車廂、高鐵站、火車站，甚至國道休息站都有部署重兵加強戒備。

因應兩大遊行登場，高雄警方於相關熱區的轄區分配警力，捷運美麗島站由新興警分局主責，高鐵左營站為左營警分局等配置轄區警力，為警方列為最可能發生衝突的熱區，交通站體共配置400多名警力，各分局另派便衣警力進駐車廂，如有衝突或滋擾立即壓制管束。

另外，兩場遊行下午登場，高捷凹子底站、文化中心站、美麗島站等人潮逐漸湧現，站外也已有不少民眾集結。高捷公司考量遊行主辦雙方會在意參與人數，因此遊行活動期間一律不公布即時運量。

若有媒體詢問各時段出站人數，將以「活動人數請以主辦單位或警方估算人數為主，高捷不便提供出站人數，以免引起誤會」予以婉拒。（編輯：謝雅竹）1081221

適逢假日又有挺韓、罷韓遊行活動，高雄捷運美麗島站21日一早就湧入人潮，警方特別加派警力部署維安。（高捷提供）中央社記者王淑芬傳真 108年12月21日

罷韓、挺韓遊行21日登場，高雄捷運美麗島站是紅、橘線路網轉乘區，警方加強部署戒護，一早已有警力及偵爆犬進駐。（高捷提供）中央社記者王淑芬傳真 108年12月21日