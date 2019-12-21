吳敦義批總統衰尾 黃國昌籲應誠懇道歉

（中央社記者沈如峰基隆21日電）時代力量立委黃國昌今天前往基隆拜票時受訪說，日前在選舉過程中，國民黨主席吳敦義用鄙夷言詞，批評總統蔡英文「衰尾查某」，吳敦義應誠懇對外道歉。

黃國昌上午在時代力量基隆市議員陳薇仲陪同下，前往基隆市仁愛市場拜票，呼籲選民政黨票投時代力量，受到不少婦女歡迎。

黃國昌受訪時說，2020年立法委員選舉，國會需要最有力的監督力量，時代力量過去3年多來在立法院的表現大家有目共睹，在這次選舉政黨票方面，時代力量希望爭取更多基隆人的支持。

媒體詢問，日前有政黨釋出「投小黨沒有用」的訊息。黃國昌對此認為，這樣的言論悖離民主政治最基本的價值，在選舉中最重要的就是透過人才、政見、政策爭取選民的認同。台灣是多元而開放的社會，對藍綠兩大黨失望的民眾，都可以感受到支持時代力量這股進步的力量是非常強。

他表示，過去藍綠兩大黨都曾全面執政過，但實際上都讓人民失望；台灣若要進步或改革，需要時代力量這股新生的力量為台灣基層發聲。

針對日前吳敦義批評蔡總統是「衰尾查某」，引發爭議。黃國昌認為，吳敦義還有國民黨的政治人物，最近發表這些嚴重歧視女性的言詞，吳敦義應該要站出來誠懇道歉。在民主過程中應讓民主素養深化，但在選舉時，吳敦義卻用這種鄙夷言詞，他覺得非常遺憾。（編輯：李錫璋）1081221