張善政指房間有黨外雜誌 蔡總統問：他怎麼知道

（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）國民黨副總統候選人張善政曾提到，總統蔡英文留美時房間內有很多黨外雜誌，有台獨傾向。總統今天反問，「他怎麼知道房間內有什麼，黨外雜誌也算台灣民主運動，不理解此過程應檢討。」

六福村耶誕送愛邁入第11年，今年擴大「圓夢遊樂園」計畫，今天邀請弱勢團體與民眾免費入園，蔡總統今天變身耶誕老公公，現身六福村，也親自分送禮物給弱勢孩子，讓孩子度過難忘耶誕節。

媒體提問，張善政提到總統在美國留學，房間有很多黨外雜誌，有台獨傾向。對此，總統反問，「他怎麼知道房間內有什麼？」而事情未有查證就這樣說出來，道聽塗說，這也不是一個副總統候選人應有的態度。

總統表示，黨外雜誌代表台灣民主的運動，「他這樣子的講法，也反映出他對當年的民主運動認識不深，在對台灣民主過程發展中，他都不理解這些過程」，對副總統候選人來說，其實要檢討一下。

總統說，國民黨執政時期，尤其在張善政擔任行政院長時，確實空汙和燃煤情況嚴重，甚至民進黨接手時，當時經濟狀況不好，已連3季負成長，一個執政成績不理想的候選人，現在還來批評他們，難怪前行政院長賴清德也對張善政有所批評。

至於「憤青」這件事情，蔡總統表示，賴清德所說的，值得大家思考，若一個人要追求權力，能把很多事情和看法扭曲，「我是覺得不好的」。（編輯：李錫璋）1081221