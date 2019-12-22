蔡總統：未來屬於年輕人 國會需要更多年輕聲音

（中央社記者趙麗妍台中22日電）總統蔡英文今天輔選台中第5選區立委參選人莊競程，她表示，台灣的未來屬於年輕人的，在立法院應有更多年輕的聲音，莊競程主攻的生醫是台灣未來發展重要領域，呼籲選民支持。

蔡總統今天到台中市北屯區南興宮參香，為台中第5選區（北、北屯區）民進黨籍立委參選人莊競程輔選，總統呼籲支持者，在選戰倒數，除要固票還要衝刺，這次是個關鍵的選舉，為了台灣的未來，台灣的未來是屬於年輕人的，應該在立法院有更多年輕的聲音。

蔡總統指出，台中第5選區屬於民進黨的困難選區，許多基層的民進黨黨員都願意站出來支持莊競程這個年輕人，讓他可以進入國會，讓國家有生力軍，國家有持續往前走的動力，莊競程是不二人選。

蔡總統表示，莊競程是生醫博士，台灣未來要發展的重要領域就是生醫，有好的參選人代表未來的世代，台灣未來要發展的方向。

今天是莊競程的生日，蔡總統和現場民眾一起祝福他生日快樂，日前才剛結婚的莊競程還未渡蜜月就投入選戰，蔡總統表示，年輕夫妻為了國家，剛剛結婚也沒去渡蜜月，呼籲選民讓他進入立法院，三喜臨門，對國家也是一喜。

蔡總統呼籲選民，讓北屯有個改變，有個新的臉孔代表新的世代，迎向新的未來，也呼籲支持者讓總統連任，讓過去打下好的基礎，在將來的4年可以讓台灣脫胎換骨。（編輯：黃世雅）1081222