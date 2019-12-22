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鄭文燦：罷韓挺韓遊行影響選舉主題

最新更新：2019/12/22 13:02

（中央社記者趙麗妍台中22日電）桃園市長鄭文燦今天表示，罷韓、挺韓遊行影響今年選舉主題，「韓市長確實沒有準備好」，台南市長黃偉哲指出，挺韓、罷韓遊行人數，數字不重要，動機很重要。

台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦今天輔選台中第5選區（北、北屯）立委參選人莊競程，黃偉哲指出，2人以台灣大學的學長身分，來幫學弟莊競程加油，希望他可以把所學貢獻給國家，除能造福鄉梓，也能對國家重要政策幫忙。

有關挺韓、罷韓大遊行21日在高雄登場，身兼蔡英文競選總部全國總督導的鄭文燦表示，挺韓、罷韓大遊行讓選舉主題也受到影響，「韓市長確實沒有準備好」，造成選戰中不斷衍生話題。

鄭文燦指出，最後20天，選民就誰適合領導台灣，誰能讓台灣價值彰顯來投票，目前北、中、南都是一樣的氣氛，中台灣一定會贏，中台灣許多落後選區都已經拉近了，呈現五五波。

有關罷韓、挺韓陣營各自喊出遊行人數，鄭文燦說，數字不重要，選舉到這個階段，「韓國瑜陣營在鞏固自己的同溫層」，包括拒絕承認民調的有效性，選舉到了這個階段，選民心中已經有一把尺，各自陣營、各自衝刺。

黃偉哲指出，通常「蓋牌」是選前10天，有人在選前2個月就蓋牌，聞所未聞、見所未見，罷韓是主動的，不經政黨動員，挺韓是特定陣營有動員，數字不重要，動機很重要。（編輯：黃世雅）1081222

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