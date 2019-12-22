林右昌力挺蔡適應 籲維持勝利方程式

爭取連任的民進黨立委蔡適應（前右2）22日成立後援會，基隆市長林右昌（前右3）到場力挺，他表示，蔡適應在國會爭取建設，讓基隆不僅可以建設做最多又能還債，「我們一定要維持這個基隆的勝利方程式」。中央社記者王朝鈺攝 108年12月22日

（中央社記者王朝鈺基隆市22日電）爭取連任的民進黨立委蔡適應今天接連成立後援會，基隆市長林右昌到場力挺表示，蔡適應在國會幫基隆爭取建設，讓基隆不僅建設做最多還能還債，一定要維持這個勝利方程式。

林右昌在西岸後援會成立大會表示，他接市長時基隆市負債新台幣124億，總統蔡英文和蔡適應當選後，力挺基隆各項建設，再加上基隆市政府的財政紀律，現在負債不到90億，與其他縣市相比在前段班。

林右昌說，今年剛審完的年度預算接近200億，這都是因為總統蔡英文的相挺，蔡適應在國會爭取建設，讓基隆不僅可以建設做最多又可以還債，「我們一定要維持這個基隆的勝利方程式」。

此外，民主進步黨不分區立法委員提名人林楚茵出席基隆婦女、全住民後援會成立大會表示，有些政黨不尊重女性和東南亞朋友，這些朋友遠渡重洋嫁來台灣，認同台灣民主價值就是新台灣人，必須互相尊重，如果簡單的尊重都沒有，談何讓台灣壯大。

蔡適應說，每個人來到基隆入籍基隆市後就是正港的基隆人，過去從大航海時代開始，基隆就是民族的熔爐，但對手不尊重女性、不尊重新住民令人難過。

蔡適應表示，台灣文化多元而豐富，在總統蔡英文就任後推動新南向政策，建立台灣與東南亞各國更緊密經貿往來，「我們的對手需要好好上幾堂兩性平權、東南亞文化課程」，希望他們有朝一日可以了解台灣處在「地球村」，世界不是只有中國，尊重各國家和族群，才是這場選舉最重要的事情。（編輯：方沛清）1081222