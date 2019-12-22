守護主權自由民主 游錫堃籲票投蔡英文

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）民進黨護國保台助選團總團長游錫堃出席桃園市大園區的造勢大會表示，許多國家都在推動反間諜及反滲透法，呼籲民眾支持守護主權的總統蔡英文，也讓民進黨在國會席次過半。

民進黨中央助選團下午到桃園市大園區舉辦「護國會、保台灣」造勢大會，為民進黨提名的桃園市第2選區（大園區、觀音區、新屋區、楊梅區）立委參選人黃世杰拉抬選情，民進黨秘書長羅文嘉及副秘書長林飛帆等人也都到場為黃世杰站台助講。

游錫堃表示，近來，各國都在制定反間諜法及反滲透法防制中國大陸，看到香港、西藏、新疆等地的下場，還有許多廟宇被拆，台灣若變成中共的一部分會很慘，台灣的民主自由得來不易，一定要好好守護主權和自由民主，他也呼籲票投蔡總統、立委要選黃世杰，政黨票則投給民進黨。

羅文嘉說，感謝過去30年來台灣人支持民主、自由，民眾現在才有選總統及立委的權利，最近看到香港人站出來爭取民主，相信可以為香港下一代留下與台灣一樣的民主及自由，因此選舉一定要支持挺台灣、顧台灣、認同這塊土地的政黨，不要讓台灣變香港。

林飛帆指出，蔡總統執政3年半，做了很多國民黨政府不敢做的改革、不願做的建設轉型，國民黨總統候選人韓國瑜一直說，今年台灣的關鍵字是「亂」，但他認為台灣今年的關鍵字是轉型、進步、改革。這場選舉是兩個方向、路線、價值的選擇。台灣人要選擇是走回國民黨的老路：把所有資源都放在中國的籃子裡，或是與民進黨一起壯大台灣，讓台灣成為國際敬佩的國家。（編輯：方沛清）1081222