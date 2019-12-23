藍質疑拚經濟報喜不報憂 蔡辦提數據反駁

（中央社記者范正祥、葉素萍台北23日電）國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長陳宜民、立委費鴻泰今天共同召開記者會指出，從經濟成長率、景氣對策信號、無薪假等多面向顯示，景氣越來越冷，質疑蔡政府拚經濟報喜不報憂。

對於國民黨團質疑蔡政府拚經濟「報喜不報憂」，民進黨立法院黨團書記長李俊俋受訪評論，「國民黨只會『罵』」。他說，「這樣不會吸引民眾注意」。總統蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔則提出包括經濟成長率、台商回流金額等多項數據反駁。

曾銘宗在記者會質疑，總統蔡英文過去一再提及台灣經濟處在過去20年來的最好狀態，「我們要問蔡總統，這是事實嗎？」

他指出，經濟成長率，蔡政府時期，民國105年至107年，分別是2.17%、3.31%、2.75%，預估今年是2.64%；馬政府時期，99年是10.25%、100年為3.67%、103年為4.72%。

曾銘宗表示，再以國家發展委員會發布的景氣對策信號為例，107年7月至108年10月，只有107年7月至8月出現「綠燈」代表景氣穩定，107年9月起持續出現「黃藍燈」被提醒景氣可能會「轉向」低迷，107年12月出現「藍燈」代表景氣低迷。

他進一步指出，108年1月至10月連續都是「黃藍燈」，表示可能會「轉向」低迷。

曾銘宗表示，近年勞雇雙方協商減少工時概況，也就是無薪假，107年最高達3521人，108年至11月底有2259人。年關將近，這些放無薪假的勞工要怎麼過好年。

他說，過去3年多來，106年至108年10月，公司解散、撤銷及廢止家數，從2萬4943家增至3萬2391家；關廠失業人數，108年1月至10月為10萬5000人，多於107年的10萬3000人。景氣冷冰冰，這樣怎麼會是台灣經濟處在過去20年來的最好狀態。

另外，曾銘宗也質疑，蔡政府上任後力推新南向政策，106年至108年10月台灣對東協出口情形，包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨等國，出口金額從585億2000萬美元減少至451億3000萬美元，占總出口比重從18.5%減少至16.6%，「顯示蔡政府力推的新南向政策徹底失敗」。

曾銘宗表示，從相關數據顯示，看到的是台灣經濟情況不好，國民黨團呼籲蔡總統講清楚、說明白，為什麼會認為目前「台灣經濟處在過去20年來的最好狀態」。

費鴻泰質疑，台灣的貧富懸殊是加大的。他說，「這幾年，是最惡化的時候。」

陳宜民認為，台灣的薪資狀況也不好，施政者不能因為選舉就「自我感覺良好」。

記者會上，有媒體提問，國民黨團會不會建議國民黨總統候選人韓國瑜，政見闡述主攻經濟層面。對此，曾銘宗等人回應表示，「有關選戰策略，尊重韓辦。」

對此，廖泰翔受訪指出，經濟成長率在國際景氣循環、美中貿易戰影響下，與鄰近國家橫向比較才可看出面對相同系統性風險時的國家治理能力。於當前國際情勢下，台灣GDP成長率能夠成為亞洲四小龍之首、台商回流金額超過新台幣7000億元，不只是政府努力成果，更是產業展現台灣人充滿韌性的特質。

廖泰翔說，勞雇雙方協商減少工時，也就是俗稱的無薪假，自從有統計實際實施人數以來，人數最多的是100年12月的1萬2487人，當時是國民黨執政。第二個高峰是104年11月的5437人，時值張善政擔任行政院副院長。

他說，公司解散數增加方面，是針對亞太洗錢防制組織（APG）來台評鑑，加強清查，命令6個月以上未營業，或是沒有稅籍的「殭屍公司」解散。於約3萬2000間當中，約有1萬3000間為殭屍公司清理之故。高雄今年解散近7000家公司，其中近7成為殭屍公司，解散的殭屍公司數更為全台之最，「市長不知道嗎？不是發大財嗎？」（編輯：蘇龍麒）1081223