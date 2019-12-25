反滲透法擬月底三讀 馬英九：好像要恢復戒嚴

（中央社記者游凱翔、王揚宇台北25日電）民進黨團預計要在月底力拼「反滲透法」三讀，前總統馬英九今天表示，反滲透法簡直荒唐到了極點，「好像要恢復戒嚴一樣」。他也拜託蔡總統不要再講「守護民主」這句話，並呼籲全民站出來，要有所行動。

今天是行憲紀念日，中國國民黨上午在中央黨部舉辦護憲座談會，前總統馬英九、黨主席吳敦義、前司法院副院長蘇永欽、政大法律系副教授廖元豪、前考試院副院長高永光、永然聯合法律事務所長李永然、國民黨義務副秘書長張顯耀、媒體人董智森等人與會。

馬英九致詞表示，民進黨2016年執政迄今都未依法治國及行政，並破壞憲政制度，例如總統蔡英文上任之初就制定不當黨產條例及成立黨產會，最大的問題就是破壞現行的法院制度，完全不顧以法治國原則，這是非常荒唐現象。

馬英九指出，司法改革及司改國是會議將推動避免妨害司法公正的機制，但4年來毫無動靜，卻出現了監察委員陳師孟干預司法審判核心的議題；民進黨縮減考試委員人數，更是實質摧毀憲法。

馬英九也舉例，反滲透法簡直荒唐到了極點，「好像要恢復戒嚴一樣」，蔡總統公然要立法院在12月31日完成立法，此舉相當不當；馬英九說，12月10國際人權日時他曾前往立法院參加公聽會，當時他詢問陸委會副主委邱垂正，有哪個民主國家有為了防範外敵入侵而制定相關法律，但邱垂正答不出來。

馬英九最後批評，「蔡總統常常說要守護民主，但拜託蔡總統不要再講這句話了，因為妳不配。」馬英九也說，裝睡的人叫不醒，因此人民的聲音要大、要有所行動，否則民主自由將葬送在蔡總統手上，他呼籲全民站出來。

吳敦義致詞表示，總統蔡英文上任3年來，對中華民國憲法明文規定的人民權利、五權分立的憲政制度、和平穩定兩岸關係等，棄之如敝履，利用國會優勢蠻橫通過多項惡法。

吳敦義舉例，如實施年金改革卻造成世代對立，以溯及既往方式違反信賴保護原則，讓軍公教警消失望；將強行通過爭議性大的反滲透法，美其名是維護國安，實際上批鬥政敵；修改考試院職權明顯破壞五權架構。

吳敦義強調，民進黨否認一中各表中的九二共識，卻提不出更好的替代方案，導致兩岸官方交流斷絕、和平穩定關係嚴重倒退，因此若國民黨明年執政，一定會建立廉能有效率的政府。

文化大學副教授林忠山、前立委錢達、孫文學校北院院長林定芃、政治大學教授李明等人今天也在立法院召開記者會。

林忠山表示，民進黨與蔡政府為何執意要在月底以多數暴力，通過反滲透法草案，是因為他們意圖要影響這次大選的結果，來確保總統蔡英文能連任執政，以及民進黨在國會能過半。（編輯：林孟汝）1081225