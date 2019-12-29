韓國瑜電視辯論罵媒體 柯文哲：一定是很奇怪

（中央社記者程啟峰高雄29日電）國民黨總統候選人韓國瑜在電視辯論會上連罵提問媒體，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天接受媒體聯訪表示，「有時候要看前後文到底怎麼一回事，不過一定是很奇怪。」

韓國瑜在電視辯論會上批評蘋果日報問他的私生活，是沒水準的媒體，柯文哲下午在高雄市前鎮區碧天府參拜時接受媒體訪問表示，等看完整個辯論會後明天再來評論，「有時候要看前文後文到底怎麼一回事，不過，一定是很奇怪。」

此外，柯文哲談到，這兩天在高雄輔選時發現南部人真的比較熱情，樂於表達情緒，反觀北部人就較冷酷，但他也避談民眾黨高雄的選情。

另外，韓國瑜在電視辯論會上批評三立電視缺乏良心，只剩下抹黑與造謠，指中央社提出的問題把台灣狹窄化、很可憐。民進黨高雄市議員黃文益在臉書貼文指出，韓國瑜逞口舌之快，閃躲提問者問題，規避新聞媒體的監督，想當國家領導人就不能低估人民智慧，自欺欺人。

民進黨高雄市議員陳致中也在媒體LINE群組指出，史上第一個總統候選人在辯論會上公然怒罵媒體提問代表，「請問這是見笑轉生氣嗎？一個不願受外界檢驗監督的人如何擔任總統？」（編輯：洪學廣/李亨山）1081229