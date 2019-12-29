柯文哲：總統辯論會藍綠互罵兇 問題在執行力

台灣民眾黨主席柯文哲（中）29日南下高雄輔選，晚間率中央委員林富男（右）等人夜訪親民黨籍高雄市立委參選人秦詩雁（左），雙方並在秦詩雁競總品嚐鳳山在地小吃美食。中央社記者程啟峰高雄攝 108年12月29日

（中央社記者程啟峰高雄29日電）總統電視辯論會落幕，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今晚表示，辯論會只能用「慘」字形容，藍綠候選人互罵一場比一場兇；他要給雙方一個忠告，「笨蛋，問題在執行力」。

柯文哲晚上率多名民眾黨高雄市立委參選人及民眾黨中央委員林富男造訪親民黨高雄市第七選區（鳳山區）立委參選人秦詩雁，並在秦詩雁競選總部一起品嚐鳳山區小吃美食。

席間，柯文哲暢談看完總統電視辯論會心得，他說，只能用「慘」字形容，藍綠候選人互罵一場比一場兇，最後只在比「討厭國瑜黨」與「討厭民進黨」哪邊的人多，還好今天是最後一場，否則下一場應會更慘。

柯文哲表示，看完總統電視辯論會的結論是「笨蛋，問題在執行力」，治國不是靠口號，也不在「撒錢政策」。目前中央的「撒錢政策」，就是民主進步黨把以前在高雄「債留子孫」的文化從高雄蔓延到中央，很要不得。

柯文哲指出，國家領導人是要務實為人民解決問題，而不是將一切問題都推給統獨、以意識型態治國，在自己國家內製造仇人。

他說，他關心高雄市政府昔日的舉債問題，就被綠營說成「韓柯」結盟；他務實看兩岸問題，就被網友酸是「檳榔」、「叉燒包」、「紅心芭樂」，酸他外面是綠的、白的，裡面是紅的，實在受不了。

柯文哲認為，面對中國的崛起及強大，台灣不能以義和團式逢中必反，而應像日本明治維新一樣，勇於面對並學習人家的長處，才是國家之福。

柯文哲指出，「高雄市政不難，在於找回市長」，高雄市長不論藍綠，都把高雄市長當跳板，因而影響高雄市政的推行。

柯文哲表示，他在台北任用官員不分黨派，大家一起攜手做事，台北市議會也很和諧，不會打架，府會合作打造一個「共榮城市」，台北做得到，台灣也可以，因此，他一直主張「台北經驗、台灣實現」。

席間，秦詩雁追問，總統候選人會支持誰。柯文哲對此不表態，強調「私下談」。（編輯：戴光育）1081229