黃國昌：韓國瑜辯論會批評媒體 有失候選人格局

（中央社記者王揚宇台北30日電）對於國民黨總統候選人韓國瑜昨天在電視辯論會批評媒體，時代力量立委黃國昌今天受訪表示，韓國瑜昨天的表現，有失於作為總統候選人的格局，大家也期待韓國瑜能就國家施政方針等，提出完整說明。

黃國昌今天召開「吹哨者保護未立法、揭弊者持續遭迫害」記者會後，接受媒體聯訪。

媒體提問，韓國瑜昨天在辯論會上點名很多媒體嗆聲的看法；黃國昌指出，韓國瑜昨天在辯論會的表現，有失於作為總統候選人的格局以及應該有的表示，媒體提出的質疑，不管內容是什麼，在辯論會上提出，就是總統候選人必須要接受的檢驗。

黃國昌說，大家也期待，不管是對於韓國瑜從具體行為所表現出來的誠信問題，或是他對國家施政方針，提出完整說明。

韓國瑜昨天表示，民進黨強推反滲透法百分百是選舉操作，而且也在辯論會上說，反滲透法就好像讓人民脖子綁炸彈，民進黨手上則有控制器可以引爆，這誰能接受。

對此部分，黃國昌受訪指出，在前總統馬英九就反滲透法提出批評時，自己就公開說過，反滲透法內容，大家可以提出討論，但要本於事實、基於理性；馬英九說「境外敵對勢力」這樣的模糊法律概念，是新創法律名詞，但在馬政府任內修改國家情報工作法時，為了要定義間諜行為，就開始使用境外敵對勢力這個法律名詞。

黃國昌也說，台灣目前面臨主權、民主的侵害，但法律規範體系不足，比如說特定媒體收中共政府的錢，幫中共政府散播統戰、把廣告當作新聞刊登，這樣的事情可以被容許嗎？但現行法律僅處罰新台幣10萬元到50萬元，這有嚇阻效力嗎？這樣不完備的法律制度，不該修改嗎？

至於韓國瑜對反滲透法的論述，黃國昌認為，講的東西太空洞，空洞到讓他不曉得如何回應，「請問韓國瑜在講反滲透法第幾條、什麼規範內容」；他希望，要競逐總統大位的人，如果喪失就事論事、具體討論問題的能力，該如何讓人民相信、期待有能力領導台灣繼續向前。（編輯：蘇志宗）1081230