反滲透法若過國親擬提釋憲 柯文哲批丟臉

（中央社記者梁珮綺台北31日電）立法院會今天處理反滲透法草案，若三讀通過，國民黨、親民黨醞釀提釋憲。對此，台北市長柯文哲今天說，有這種反對黨，乾脆沒有，「有夠丟臉」，認為要提釋憲，乾脆下跪投降就好。

柯文哲上午出席居住正義2.0成果發表會，接受媒體聯訪時做上述表示。

立法院會上午開始處理反滲透法草案，將逐條發言、表決，力拚在本屆會期最後一天完成三讀。不過，國民黨團說，若要強行通過，國民黨將盡快提出釋憲；親民黨團也說，會衝擊台商，將提釋憲。

對此，柯文哲則表示，有這種反對黨，乾脆沒有算了，「不是丟水球就去釋憲，有夠丟臉」。

柯文哲說，若反對，應提出草案不當之處，「不管要文鬥武鬥，總是要有個樣子」、「要去釋憲，乾脆下跪投降就好」。

另外，對於台灣基進稱其言論與國民黨總統候選人韓國瑜沒有什麼不同，柯文哲則說，「政治上就是給人家貼標籤」，他在總統人選上沒有表態，因現今的台灣島上有97%都是台灣人，台灣的主體性、優越性以及民主自由都是台灣核心價值，基本論述應該大家都相同，不應該在同胞內圈出其中一個人指稱是「共匪同路人」。

柯文哲舉台北市3名副市長蔡炳坤、彭振聲、黃珊珊的例子，指3人分別有國民黨、親民黨及民進黨背景，就是台北市政府最成功的地方。

由於柯文哲日前在專訪中稱自己「混久了」，知道怎麼出招，若民進黨敢碰他，他會在最後一秒表態支持韓國瑜，而民進黨也會怕，所以他的想法是「你不動，我就不動」。

對此，他今天說，已習慣被民進黨照三餐修理，他也照三餐吸收，「有時也只是互相恐嚇而已，沒事啦」。

他也表示，沒人成立政黨的目標是成為第三大黨，所以要有決心成為第一大黨，主導台灣政治發展，目標確定後就往前邁進，如「向梅約學管理」一書中的梅約醫學中心，從小小醫院發展成全球最好的醫院，「我有把醫院的發展、策略、方針當作民眾黨日後發展過程的參考」。

至於民眾黨支持度在大學生模擬投票中不如時代力量，柯文哲說，民眾黨是一個比較年輕的政黨，若在該項投票中落到第4名，必須檢討，會更努力爭取年輕人認同。（編輯：張銘坤）1081231