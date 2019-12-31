反滲透法闖關 張善政：民進黨清楚立院不會過半

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣31日電）立法院會今天處理反滲透法草案，預計上演表決大戰，國民黨副總統候選人張善政表示，民進黨很清楚明年在立法院不會過半，今天不通過明年就沒機會，明年選舉勝負已定。

張善政上午前往宜蘭出席國民黨立法委員候選人呂國華溪北競選總部記者會致詞表示，「民進黨籍立委一個都不要讓他們進入立法院」，「請問陳歐珀委員在忙什麼，他在立法院盲從黨意」，今天要通過反滲透法，這對經濟發展和老人長照等有何關連，為何急在今天通過，因為民進黨很清楚明年在立法院不會過半，今天不通過，明年沒機會。

張善政說，29日在台中造勢場合全台下大雨，現場還湧入30萬人，反觀總統蔡英文和立委蔡其昌等台中地區立委候選人原來要在大甲體育場聯合造勢，看到下雨趕快取消，代表支持者大概是動員而來，但國民黨總統候選人韓國瑜的支持者下雨照樣造勢，這告訴大家明年1月11日選舉勝負已定。

此外，張善政接受媒體聯訪表示，民眾如果看到繳的稅被政府用公家預算去養楊蕙如，還會舒服嗎？當然很氣，稅怎麼繳到那邊。

張善政說，政府如果把預算用到該用的地方，民眾繳稅就心甘情願，但如果把稅都給自己的新潮流和黨派、派系吃香喝辣，民眾當然繳稅就心不甘情不願，韓國瑜講得非常清楚，當選後不會有任何一塊錢被貪污掉，民眾繳稅會繳的心甘情願。

中國時報報導，國民黨上週最新估票，總統選舉目前估韓國瑜贏蔡英文28萬票，立委席次則過半，張善政對此表示，他沒有去看詳細數字，但29日晚間在台中造勢熱度，「我可以保證我們都會贏」。

對於接受德國之聲專訪時提到曾說過不要提「九二共識」，記者詢問為何現在又改變？張善政回應，「媒體的訪問我已經答的很清楚了，去看看媒體的訪答就好了，謝謝」。（編輯：李錫璋）1081231