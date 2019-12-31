國民黨批反滲透法 與三立記者互槓

（中央社記者王承中台北31日電）國民黨今天舉行記者會稱若反滲透法通過，三立電視台前景堪憂，在場的三立記者當場質疑，並要求國民黨若要指控應舉證。

立法院會今天處理反滲透法草案，國民黨總統候選人韓國瑜競總副總幹事周錫瑋、國民黨文傳會主委程美華、副主委兼發言人王鴻薇上午在國民黨舉行「綠營賺紅錢，反滲透法管不管」記者會。

王鴻薇指出，三立電視台長期批評藍營政治人物賣台親中，但三立除將諸多華劇銷至大陸，旗下的「盧米埃電影有限公司」更涉足大陸電影市場，更與大陸電影相關傳媒公司合作。

對此，在場的三立記者詢問，三立電視台跟中國合作進行電影製作違反哪一條反滲透法的規定？程美華指出，根據反滲透法草案規定，包括中國大陸的官方與官方所屬機構，都算是滲透來源，若三立為打開全球市場跟外資合作，若裡面不小心有陸資，是否會受到反滲透法影響，導致三立在影劇事業跟相關文創內容推廣上會受到一些箝制，她是替三立的前途擔憂。

程美華表示，她非常崇拜三立電視台，經營策略非常正確，除在戲劇與娛樂節目的推展，近年新媒體的布局都讓人欽羨，且速度非常快，也因為三立的布局非常好、相當知名，所以才以三立電視台為說明例子。

三立記者追問，三立電視台是否有經過中國黨政軍委託將華劇、電影賣到中國？程美華表示，關於三立電視台跟陸方合作，大家都知道中國大陸媒體絕大部分都有官方資金，所以在這種狀況下，她覺得三立電視台前景堪憂。

王鴻薇則說：「所以三立放心，在民進黨執政下，三立不管做什麼，跟什麼中資方合作都不會被辦，因為民進黨政府是兩套標準。」（編輯：謝佳珍）1081231