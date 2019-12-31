礦業法修法立院本屆未完成 管碧玲：致歉反省

（中央社記者王揚宇台北31日電）立法院會今天處理反滲透法草案時，民進黨立法院黨團幹事長管碧玲提到礦業法修法議題表示，沒有完成承諾在這屆完成修法，必須十分謙卑的和廣大人民致歉，也應該反省。

時代力量立委黃國昌昨天在臉書發文指出，他希望提案，最後處理國人引頸期盼的礦業法，將其增列為討論事項，執政黨不肯，卻拿著反滲透法當擋箭牌混淆視聽，背棄自己的改革承諾等語。

時代力量與親民黨今天在立法院會提出變更議程，希望將礦業法修正草案納入討論事項，但經表決後未通過，而民進黨立法院黨團總召柯建銘在院會處理反滲透法草案時，針對礦業法修法做出相關說明。

柯建銘表示，這個會期即將在今天結束，要從礦業法來對時代力量做出箴言；他說，對時代力量沒有任何意見，而時力是很多年輕人追逐、景仰的對象，但很可惜時力沒有建立國會典範，時力很認真沒錯，但很認真做秀、抹黑與收割。

柯建銘也說，大家在立法院已經4年，應該很清楚議事規則，沒有經過立法院長主持朝野協商的，從來沒有案子排上院會討論事項，為何連最基本的議事規則都不清楚，還用礦業法來操作。

柯建銘指出，今天選舉到了，時力卻拿這個來變更討論事項，來操作民進黨反對礦業法，希望下一屆大家有理性討論的空間，好好審查礦業法。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞則說，針對礦業法的基本核心精神，沒有人反對，只是相關配套措施該如何處理，而礦業法是非常重要的法，也牽涉到國土計畫，上位法是國土計畫法，這並非單一採礦問題，牽扯範圍很廣，應該交由新民意決定。

黃國昌則反駁，柯建銘在立法院那麼久，到底是按照議事規則第幾條，說了這樣荒謬的規則，而且本屆國會就有案例，在立法院長沒有召集協商的情況下，針對有爭議的法案進行處理，包括2017年5月的科學技術基本法等條文。

管碧玲則表示，沒有完成承諾在這屆完成礦業法修法，連霸王條款都無法修正，讓人民期待落空，必須十分謙卑的致歉，也應該要反省。

不過管碧玲反問，礦業法今天能處理嗎？如果真的認為今天處理礦業法是對的，那就是欺騙選民，因為沒有協商的法案，就不是所謂有共識下，只剩下27條有爭議條款的法案，而是有114條條文加上14個章名，今天要怎麼協商、審理。

管碧玲說，如果今天案子排進來討論事項，真的很抱歉，他們無法投票，如果投反對票，又會被操作成民進黨再度阻擋礦業法。（編輯：蘇龍麒）1081231