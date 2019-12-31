柯文哲跨年前拚輔選 陪李旻蔚掃街拜票

台灣民眾黨主席柯文哲（中）31日晚間到新北市三重區陪黨籍立委候選人李旻蔚（左）掃街拜票，面對媒體詢問總統票要投誰，柯文哲笑說，他的態度非常清楚，「不表態就是我的表態」。中央社記者王鴻國攝 108年12月31日

（中央社記者王鴻國新北31日電）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今晚趁跨年前空檔來到新北三重陪立委候選人李旻蔚車隊掃街拜票；至於總統選票要投誰？柯文哲笑說， 不表態就是表態，會一直保密到很久。

台北市舉辦跨年晚會，柯文哲仍把握時間輔選，趁跨年前空檔跨河來三重陪李旻蔚車隊掃街拜票，他接受媒體聯訪時表示，一定可以趕得回去跨年倒數，因為一般掃街不能晚於晚間10時進行，但離跨年的晚間12時，中間還有兩個小時可輔選。

媒體追問總統選票要投誰？柯文哲笑說，他的態度非常清楚，「不表態就是我的表態」，就算投完票也不會宣布，他會把這個秘密保密到很久很久以後。

柯文哲不願正面回應三重選情是否存在棄保的操作空間，但他表示，他相信不管是余天或李旻蔚，兩人還是偏綠的，只是兩個綠的，要選比較好的，比較會上的。李旻蔚是最優質的候選人。

李旻蔚也表示，目前還是依既有選舉的步驟來強調自己的優勢，因為她的家族在地方深耕25年，而她陪父親市議員李余典深耕地方9年，何況選舉是一場說服的過程，她相信透過她的親和力及一步一腳印可以說服選民。（編輯：陳俊碩）1081231