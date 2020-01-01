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反滲透法通過 柯文哲：內容誰界定才是問題

最新更新：2020/01/01 12:16

（中央社記者梁珮綺台北1日電）立法院昨天三讀通過反滲透法，總統蔡英文今天表示，保證反滲透法不會影響自由、侵犯人權。不過，台灣民眾黨主席柯文哲說，法的標題沒人反對，內容由誰界定才是問題。

民眾黨上午在黨部舉行「2020台灣重開機」元旦記者會，柯文哲接受媒體聯訪時，做上述表示。

蔡總統上午發表新年談話時表示，反滲透法昨天通過，保證反滲透法不會影響自由、侵犯人權，兩岸正常交流往來都不受影響，且反滲透法的通過，只會讓台灣民主自由更受保障。

不過，柯文哲認為，反滲透法的標題沒人反對，「禁止外國勢力介入台灣選舉跟政治，那頂大帽子誰敢反對」，問題在於內容由誰界定。

他舉雙子星開發案、愛奇藝與華視轉播台北跨年晚會鬧雙胞為例，指雙子星案當時送到經濟部時，認定當時的最優申請人南海集團非中資，豈料投審會審查時則指稱是中資。

柯文哲說，愛奇藝確定轉播台北跨年晚會，不能說台北市政府的標案標出去後，文化部、陸委會打電話來說愛奇藝是中資，他強調自己相當守法，「只要講清楚規則，我就照規則做，不能每天規則變來變去，這我受不了」。

他說，法令訂定出來後所有人都可以遵守，但是非對錯應有明文規定，不該有某人決定是對還是錯。

對於蔡總統在新年談話中談到「拜媽祖的，或是拜其他神明的人，所有正常宗教交流活動，也不會受到影響」，柯文哲說「她說拜媽祖，她沒有禁止拜媽祖，有一天說你拜錯媽祖，要這尊才行，那尊不行，也許要拜白沙屯、不能拜大甲的還怎樣，我不曉得，還是新港奉天宮的不能拜，都是她在講」。（編輯：李亨山）1090101

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