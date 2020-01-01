民眾遭約談 韓陣營：將成立義務律師團提供服務

（中央社記者王承中台北1日電）國民黨總統候選人韓國瑜競辦發言人葉元之今天表示，不正常的積分制度，造成員警壓力，拚命打假消息，民眾因此遭約談，導致很多冤枉。總發言人王淺秋指出，明天將成立義務律師團，為民眾服務。

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新、葉元之、何庭歡上午在國民黨部記者會。葉元之指出，不正常的積分制度造成基層員警空前壓力，拚命打假消息，也導致很多冤枉產生。

葉元之表示，這次選舉檢警調積極打擊假消息，是因為警政署發公文要求打假消息，有行政考核與獎勵，列在查賄專案中，但查賄積分竟與打假消息一樣。員警上網找一條訊息說是假消息比較容易，而查賄比較難，造成基層員警花非常多時間在網路上尋找假消息。

葉元之指出，昨天有位雲林老農發表言論認為反滲透法不合理，結果台南警方馬上就搶去辦，還有台大教授蘇宏達的案件，大家都殺紅眼，但網路上這麼多黑韓的訊息，都未看到警方偵辦，理由很簡單，因為績效是警政署在評比。

王淺秋表示，民進黨的三道防護網，第一道就是用檢警調調查假消息恐嚇民眾，維護民進黨利益；第二道是利用政府預算養網軍攻擊政敵；第三道就是反滲透法。明天會正式成立義務律師團，為民眾服務。

韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋、國民黨文傳會副主委兼發言人王鴻薇稍早則召開記者會，邀請受害民眾親身說明被約談過程與心情。

65歲的陳姓女士因轉貼立委高金素梅委員在立法院的質詢畫面，遭控違反農業金控法。陳姓女士表示，她當下極為害怕、覺得丟臉，只能自行赴偵訊地點，當時她極為恐懼，請友人向兒子傳話，若她沒出來，請和兒子說她被關起來了。陳姓女士在講到一半時，情緒激動，一度哽咽說不出話。在偵訊過程中，她表示也遭詢問為什麼轉傳已澄清的訊息，以及何時加入韓粉等問題。

與會的朱姓女士則表示，她是在Line群組轉傳民進黨副秘書長林飛帆與香港友人的餐敘合照，同桌其中一人被標記為自稱共諜的王立強，她因為此假照片被以雙掛號要求應訊。

周錫瑋指出，如果轉傳立委質詢畫面都可被認定為散播謠言、移送法院，國家是否還有言論自由。另外，陳姓女士加入的群組約60人全被約談，到底政府違法監看、監聽到什麼程度，要求行政院說明。（編輯：楊凱翔）1090101