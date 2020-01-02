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黑鷹直升機迫降意外 朱立倫宣布暫停選舉活動

最新更新：2020/01/02 17:11

（中央社記者郝雪卿台中2日電）空軍一架黑鷹直升機今天發生迫降意外造成8人罹難，前新北市長朱立倫下午在台中宣布，原訂今天在台中的選舉拜票行程全部取消，大家一起表達對罹難國軍將領最深的哀悼及敬意。

黑鷹直升機今天在新北坪林、宜蘭交界處失事，空軍司令熊厚基上將表示，機上共13人，其中5人獲救，8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴上將。

朱立倫原訂下午到台中市，分別陪同國民黨第4選區（南屯、西屯區）立委候選人黃馨慧前往華美黃昏市場及第6選區（中、西、東、南區）立委候選人李中到新光黃昏市場等地拜票，晚上再出席第3選區（神岡、后里、大雅、潭子區）立委候選人楊瓊瓔的造勢晚會。

朱立倫下午抵達西屯區華美黃昏市場後隨即接受媒體聯訪表示，很震驚黑鷹直升機失事，損失最優秀的參謀總長及國軍將領，他從台北前來台中的路上，得知這樣哀痛的消息，就跟黃馨慧等人表達共同的想法，決定今天的選舉活動暫停。一方面表達對罹難國軍將領最深哀悼及最高敬意，也對傷者祈福。

朱立倫指出，但為了表達對黃馨慧等人的支持，過幾天還是會在選前最後關鍵一週，繼續前來加油，希望台中選民可以支持黃馨慧等人，最後能夠當選。

黃馨慧也說，感謝朱立倫來陪她拜票，但也要對市場的攤商說聲抱歉，今天沒辦法進行掃街，也祝福市場生意興隆，大家一起來關心國家大事。（編輯：謝雅竹）1090102

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