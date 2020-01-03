總統召開軍事會談 專家：大選前穩定軍心應變

（中央社記者侯姿瑩、游凱翔台北3日電）國軍黑鷹直升機失事第二天，總統蔡英文上午召開軍事會談，學者分析，在總統、立委大選進入倒數的敏感時刻，有心人士可能會在此時發動不實訊息攻擊，或解放軍可能有所動作，總統召開軍事會談即時因應很重要。

蔡總統上午在總統府召開「國防軍事會談」應變。總統表示，這次墜機事件是國家重大損失，但國家安全一日也不可懈怠，要求三軍將領確保軍心民心穩定、確保台海周邊安全、確保裝備檢整完善，讓軍心穩定、民心如常。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑接受中央社記者訪問時表示，國軍有代理人制度，在運作上不會有問題，但總統身為三軍統帥，今天召開軍事會談具有象徵性跟代表性，一方面表達對軍方的關心，同時也藉此穩定軍中狀況；但並非代表軍中出現混亂，而是總統身為高層，藉此展現態度。

黑鷹失事後，機上全數人員昨天都已尋獲，失事飛鷹的黑盒子在今天早上也已經找到。總統此時召開這場會議，林穎佑認為，時機點很適合。

他分析，在總統、立委大選進入倒數階段的敏感時機，發生這起事件，有心人士可能會在此時發動不實訊息攻擊，或是解放軍可能有所動作，總統開會即時因應滿重要。

此外，另一名軍事專家指出，總統府可能每一週或隔週都會例行性在府內進行大軍談、小軍談，大軍談以國防部長為主，小軍談則是參謀總長，並由相關人士將國防軍事戰備事務呈報給總統了解，總統視情況使用「大簽」進行裁核，是屬於常態性的會議，有點類似美國白宮的橢圓形辦公室，美國總統會召集國防部長進行非正式軍事會談。

不過，每一名總統的個性有所不同，並沒有明文規定大小軍談召開的時間以及對象。

參謀總長沈一鳴上將昨天殉職，軍事專家指出，總統在府內召開的「國防軍事會談」與大小軍談性質截然不同，是屬於正式的會議。他強調，國防六法通過後，國防部本來就會有代理人制度的設計，當重要主官遭逢變故時就會啟動制度，確保戰備不會受到影響。

UH-60M黑鷹直升機昨天在新北市山區失事，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官、1名機工長等人。（編輯：林淑媛）1090103