見兒子在電視上才放心 曹進平母親感謝神明保佑

國軍一架黑鷹直升機2日失事，通次室次長曹進平為其中一名幸運生還者，人在花蓮的曹進平母親林淑女（圖）3日回憶事發當下，她不斷向神明祈求保佑兒子平安，也感謝神明聽見她的盼望。（民眾提供）中央社記者張祈花蓮傳真 109年1月3日

（中央社記者張祈花蓮縣3日電）黑鷹事件中幸運生還的通次室中將曹進平，他的沉著冷靜是這次傷者獲救的關鍵。85歲的曹媽媽還原昨天得知事情經過，感謝神明、祖先對兒子的保佑，自己則是看到電視畫面才放心。

家住花蓮玉里鎮的曹媽媽林淑女今天接受媒體訪問表示，昨天在家中接獲親友告知才知道兒子出事，急忙先向祖先、神明祈求，也跪在家門前向上天禱告一定要將兒子平平安安的救起。

曹媽媽說，正準備起身到鎮裡寺廟拜拜時，接到親戚電話告知曹進平人沒事。只是沒有親眼看到仍不放心，打開電視在新聞中尋找兒子身影，直到看見兒子在電視上指揮畫面，心裡大石頭也才放下，趕緊再向神明、祖先們感謝。

曹媽媽說，等到兒子打來報平安，有問他傷勢如何，也叮嚀兒子要就醫檢查，看不到的內傷不能忽略。

55歲的曹進平是花蓮玉里鎮人，家中排行老么，有2個哥哥、4個姊姊。曹媽媽說，曹進平從小就很乖，喜歡跟哥哥去釣魚，因為家境不好，長大後也跟著大哥去從軍，上月30日才因晉升中將回家拜祖先。

曹媽媽說，現在孩子大了，自己花很多時間投入公益事務，兒子工作危險，希望透過自己多做善事、做公益，讓天上神明可以保佑兒子平安。

曹進平的呂姓國小同學說，對曹進平的印象就是非常勤勞、努力讀書，考試都拿第一名，也很孝順、尊敬長輩，前陣子才回來跟同學團聚一起拜訪國小老師。

呂姓國小同學說，曹進平長期在外工作，同學們都是從曹媽媽那得知他的近況，前陣子曹進平也有邀請同學北上參加晉升中將授階儀式，只是當天因工作繁忙婉拒。這次看到曹進平幸運生還，也希望他能繼續發揮所長，為國效忠。（編輯：孫承武）1090103