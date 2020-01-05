郭台銘：國民黨快成一言堂 團結只為個人利益

鴻海集團創辦人郭台銘（右）5日前往新北市土城區，陪同無黨籍立委候選人李縉穎（左）向民眾發送限量紅包袋。中央社記者葉臻攝 109年1月5日

（中央社記者葉臻新北5日電）鴻海集團創辦人郭台銘今天接受媒體聯訪時表示，國民黨快要變成一言堂，大家都不敢講真話，呼籲國民黨召回黨魂、重振黨風，否則談團結都是為了個人利益，這種國民黨沒有前途。

郭台銘今天上午至土城，陪同新北市立委第10選舉區（土城區、三峽區）無黨籍候選人李縉穎發送限量紅包袋，下午再至中和陪同新北市第8選區（中和76里）親民黨候選人李正皓、不分區立委候選人宣明智、蔡沁瑜參拜碧河宮，隨後至連城黃昏市掃街拜票。

媒體聯訪時詢問，外界質疑郭台銘只有幫親民黨沒有幫民眾黨，郭台銘表示，競選策略就是兩大兩小，對於偏綠的、兩黨投不下去的人，民眾黨就是一個不錯選項，如果是偏藍的中間選民，經濟藍、知識藍、科技藍、常識藍，親民黨就是很好選項。

郭台銘強調，一黨獨大就有權力的傲慢、暴力，要讓年輕人敢說話的可以出頭，例如李正皓，才講幾句話就被國民黨開除，國民黨快要變成一言堂，大家都不敢講真話。

郭台銘表示，國民黨副總統候選人張善政公開支持花蓮縣無黨籍立委候選人傅崐萁，而不是支持國民黨提名的立委候選人黃啟嘉，這樣的行為比李正皓嚴重幾百倍，「難道不該開除嗎？」呼籲國民黨召回黨魂、重振黨風，否則談團結都是為了個人利益，這種國民黨沒有前途。

媒體詢問，國民黨總統候選人韓國瑜上午在桃園造勢時表示，幾十年的中華民國建軍史也沒發生過參謀總長因公殉職，中華民國國運也不昌隆，台灣是中邪還是生病。

郭台銘表示，黑鷹直升機失事中罹難的參謀總長沈一鳴，資歷和豐功偉業不輸給美國五星上將、已故總統艾森豪（Dwight Eisenhower），是國家不可多得的人才，只能用天妒英才來形容。

郭台銘表示，希望將來國家積極培養優秀人才，提供所有國軍人才更好的待遇、福利，不能在軍人、尤其是退休軍人的福利上做刪減。（編輯：李錫璋）1090105

鴻海集團創辦人郭台銘（前排右2）5日到新北市中和區，陪同親民黨立委候選人李正皓（前排右1）、不分區立委候選人宣明智（前排右3）、蔡沁瑜（後排右1）等人參拜碧河宮。中央社記者葉臻攝 109年1月5日