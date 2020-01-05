國民黨重兵拚新北 柯志恩攜女兒作溫情訴求

（中央社記者王鴻國新北5日電）選戰前最重要的黃金週，國民黨重兵布署新北市，包括總統候選人韓國瑜及前總統馬英九等人都密集為黨籍立委候選人助選，立委柯志恩更首次在女兒陪同下溫情訴求尋求支持。

馬英九今天下午陪同立委候選人黃志雄到樹林鎮南宮發放春聯及到鶯歌拜票，隨後，馬英九陪同立委候選人林德福至智光黃昏市場拜票，晚上則陪陳明義在新莊車隊掃街。他呼籲選民「2020選2就贏、立委總統通通都贏」。

韓國瑜今天到中和故鄉陪同立委候選人邱烽堯車隊掃街拜票，吸引許多民眾歡迎，隨後又出席在板橋舉辦的板橋大團結造勢大會，吸引爆滿民眾到場力挺，他也自曝因看教室座位前女生的漂亮小腿而成績一落千丈，最後是海山國中第一屆放牛班畢業的學生，引來現場笑聲不斷。

韓國瑜競選總部主委朱立倫也到場推薦板橋東區立委候選人柯志恩及板橋西區立委候選人林國春。他表示，柯志恩是他在4年前擔任黨主席時，最驕傲提名的優秀立委，4年來的表現獲得全國肯定。更肯定林國春在地方經營多年的努力，如果進入國會，未來對新北市政府、對新北市長侯友宜將是最大的助力。

新北市長侯友宜也於市政行程結束後趕來幫柯志恩掃街拜票，他受訪時說明因市政優先及分進合擊下，今天下午才未和韓國瑜同框出席板橋大團結造勢大會。

除了政治大咖外，以「板橋歐巴尚」好媽媽形象的柯志恩首次帶女兒一起出席造勢大會並強調重視教育的立場，因為教育就是愛與榜樣，她要讓女兒知道身為媽媽為了子女和大家下一代的教育問題必須站出來。以溫情訴求來尋求選民支持。（編輯：李錫璋）1090105

選前黃金週日，國民黨籍新北市立委候選人柯志恩（前右）5日在女兒陪同下出席造勢活動，強調愛與榜樣的教育理念，以溫情訴求尋求選民支持。中央社記者王鴻國攝 109年1月5日

距離2020總統大選剩下不到一週，選前最後黃金週日，新北市長侯友宜（車上右）5日下午忙完市政行程後，隨即趕場與國民黨立委候選人柯志恩（車上左）車隊掃街，積極拜票。中央社記者王鴻國攝 109年1月5日