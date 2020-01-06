蘇花安估10年完成 張善政：若當選縮短至6年

（中央社記者游凱翔台北6日電）蘇花改今天全線通車，未來將持續推動「蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）」，估計約10年才能完成。國民黨副總統候選人張善政直播時表示，10年太久了，若他與韓國瑜當選，從規劃、設計到施工，希望在6年內有機會能夠完成。

蘇花改今天下午全線通車，而「蘇花公路安全提升計畫」已獲行政院原則同意，未來蘇澳至花蓮行車時間可縮短至1小時內，但蘇花安工程尚未開始綜合規劃，估計大約需要10年才能完成。

國民黨總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政、花蓮縣長徐榛蔚下午3時15分在張善政的臉書粉絲團上直播，張善政表示，蘇花安的路程大概是東澳至南澳間，若搭乘火車普悠瑪號不用10分鐘，「而不到10分鐘的車程，要搞10年還好意思講？」從工程觀點來看10年太久，也丟光土木圈的臉。

張善政表示，完成的時間至少可以打個6折、7折，換句話說，從規劃、設計到施工，希望在6年內有機會能夠完成，若韓國瑜當選加上未來連任，一共有8年的時間，因此在西元2028年以前就是他們的事情，如果沒有完成就會很丟臉。

此外，主持人也詢問有關國道6號東延至花蓮的看法。

張善政指出，高速公路可能會帶來污染問題、而鐵路則比較沒有問題，但無論如何，有必要打通一條東延至花蓮的路，雖然目前面對困難，但要面對困難找出可行的方案，並誠實告訴民眾是「完全可行」或「一半可行」，如果不可行，那就應該每年舉辦技術研討會，因為他相信工程技術的進步速度絕對能夠解決。

張善政表示，過去雪山隧道的技術讓世界刮目相看，但隨著工程技術進步，雪隧的工程技術已不再偉大，因此有關國6東延的工程，隨技術進步應該很快就會有答案，讓台灣的工程在國際上再一次刮目相看。

針對花蓮觀光發展，韓國瑜說，花東的機場跑道只有1700公尺，無法停靠大型客機，未來花蓮、台東應該要有現代化的國際機場、國際郵輪碼頭，完善的醫療、宗教、美食、長照、文創，並讓電影電視進來拍攝，自然而然遊客就會進來花東。（編輯：蘇志宗）1090106