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黃昭順告發涉扁案貪污 劉世芳籲勿浪費司法資源

最新更新：2020/01/09 12:43

（中央社記者程啟峰高雄9日電）國民黨高雄市第3選區立委候選人黃昭順緊咬同選區對手民進黨立委候選人劉世芳於行政院秘書長任內涉扁案被彈劾、撤職，今天並告劉世芳涉貪，劉世芳則呼籲不要浪費司法資源。

國民黨高雄市第3選區（左營、楠梓區）立委候選人黃昭順上午赴橋頭地檢署告發劉世芳觸犯貪污治罪條例圖利等罪嫌。

黃昭順接受媒體聯訪表示，劉世芳擔任行政院秘書長期間，涉及前總統陳水扁龍潭購地弊案，被監察院彈劾、公懲會撤職，「有辱官箴」。原本期待劉世芳良心發現，能向台灣人民道歉，但劉世芳一再以「特偵組已簽結」掩飾劣行，絲毫不見悔意。

黃昭順又說，劉世芳公信力已破產，擔任過公職的官員都知道被彈劾、撤職多麼嚴重，下場大多銷聲匿跡、遠離仕途，只有劉世芳照樣「披著偽善的外衣，四處得意、吃香喝辣，高雄人，你能不生氣嗎？」呼籲鄉親認清不肖政客真面目。

對此，劉世芳出示最高法院檢察署龍潭購地案「查無被告劉世芳有何刑事不法，業已簽結」公文，並錄製短片貼在媒體群組反駁，她指出，這件案子早已查無不法簽結，代表檢方認證全案沒有必要進入進一步司法程序，也沒有起訴的問題。

劉世芳進一步指出，「出自習法家庭的黃昭順看不懂這白紙黑字的公文嗎？受左楠鄉親栽培的黃昭順看不懂嗎？」呼籲黃昭順到此為止，不要再浪費司法資源及媒體時間了。（編輯：洪學廣）1090109

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