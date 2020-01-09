依附中國或壯大台灣的選擇 民進黨向青年催票

（中央社記者溫貴香台北9日電）民進黨副秘書長林飛帆今天偕同青年世代黨公職代表向青年族群催票時說，2020大選要決定的是選擇一條依附中國的道路，還是選擇一條壯大台灣的道路，他呼籲讓新國會成為民主多數、改革轉型的後盾，以及總統施政順利的重要關鍵。

投票日倒數2天，民進黨副秘書長林飛帆上午偕同不分區立委候選人洪申翰、青年部主任吳濬彥、青年世代議員戴瑋姍、王閔生等人召開記者會，共同向社會大眾呼籲，民主國會過半的重要性。

記者會邀請2位首投總統票的青年代表及插畫家魔魔嘎嘎分享青年投票意義，並做蔡總統最堅強的後盾。

林飛帆表示，港星杜汶澤上午傳來一支影片，內容提到民主、自由對台灣人來說，就像生來就擁有空氣一樣的基本權利，但對香港人及他們的下一代來說，卻是血流披面都遙不可及，杜汶澤在影片最後呼籲，請台灣的朋友，不要放棄手中的一票。香港眾志秘書長黃之鋒、香港立法會議員朱凱迪等人，也紛紛拍了鼓勵台灣人投票的影片。

林飛帆說，根據2018年選舉資料，年輕世代在投票意願、投票率上，有蠻大程度的下滑，20歲到29歲的青年投票率不到6成；60歲以上的投票率遠遠高過20歲到29歲，甚至高過於30歲到39歲的族群，因此這次選舉民進黨不敢樂觀。

他表示，這場大選要決定的是選擇一條依附中國的道路，還是選擇一條壯大台灣的道路。這條路，是我們要繼續走向過去馬英九執政8年時，選擇在中國的庇蔭下，去換取短暫的經濟利益或空間；還是選擇另外一條，在中國打壓下不屈服，讓自己的經濟、社會體制到國家體制，能更加壯大。

林飛帆呼籲，讓新國會成為民主多數的國會，成為改革轉型的後盾，蔡總統施政順利的重要關鍵，而不是在施政過程中，杯葛、掣肘的國會。

王閔生表示，香港反送中事件讓很多年輕朋友意識到，自由民主不是從天而降，意識到手中這一票越來越重要。他引用德國馬丁尼莫拉牧師的短詩「沉默的代價」，呼籲大家站出來，投出年輕人的選擇，讓全世界看到台灣人民的選擇，看到台灣的自由民主而驕傲。

為了激發更多年輕人返鄉投票，民進黨與圖文創作家魔魔嘎嘎、鬼門圖文、A RAY、豆苗先生、nagee、少女阿妙、有隻兔子、阿噗叔叔、竹林八閒，製作9款貼紙，盼藉由他們的社群影響力，帶動實際投票率。（編輯：紀淑芳）1090109