藍指控疑發走路工 林岱樺：假新聞選舉造謠

（中央社記者范正祥台北9日電）國民黨今天公布一段影片，請檢警查明民進黨立委林岱樺5日的競選造勢有無涉及走路工觸法。對此，林岱樺駁斥，假新聞，選舉造謠，保留法律追訴權。

國民黨下午召開「民進黨走路工抓到了？」記者會，由「打鬼軍團」團長周錫瑋、考紀會主委魏平政共同主持。

魏平政指出，國民黨今天上午接獲線報，1月5日林岱樺在高雄市大寮包公廟舉辦造勢活動，活動大概動員100輛遊覽車，每輛遊覽車車資是新台幣6000元。除了這6000元，還發給每輛車長3萬元，這3萬元包含每部車40人、每人可拿到500元及100元的便當和涼水，加起來是2萬4000元發給來參加活動的民眾。另外，還有6000元給車長當作動員費用，但不知道這動員費用是指什麼。

魏平政表示，目前國民黨得到的情報是此案已經向高雄市警察局林園警分局提出。至於處理狀況如何，林園警分局偵辦中，有沒有移給地檢署，國民黨沒有掌握更進一步的狀況。

他說，必須探究「這錢是什麼性質？是走路工？還是賄選？還是工資？」要求檢察官把當天參加活動的民眾約談到案，釐清這些民眾是以什麼身分與資格參加活動，是支持林岱樺還是不支持林岱樺，有沒有賄選的對價關係在其中。

魏平政表示，國民黨也會把掌握的遊覽車車次、上車地點等相關資料，提供給檢方，期盼檢察官能夠查明清楚。

周錫瑋說，「我們今天不會去定義一定是走路工，但檢調單位有必要查清楚」，也要請問林岱樺，知不知道這件事情。

記者會結束後，在場媒體記者立即致電向林岱樺查證，也向她描述國民黨在記者會上公布的接獲檢舉畫面，有人拍到疑似金錢交易。

對此，林岱樺表示，在即將選舉投票的這個時候，很明顯是選舉奧步，用假新聞、假消息造謠。此事已經交由檢警調查，也保留法律追訴權，未來不排除提告反擊。（編輯：蘇志宗）1090109