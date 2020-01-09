蘇治芬張嘉郡公布疑似賄選影片 籲檢方秉公偵辦

民進黨雲林縣第1選區立委候選人蘇治芬（右2）9日在競選幹部陪同下出席記者會，提及買票新招包括空中拋接、田中花生等，還有放毒誣指等奧步；針對對手張嘉郡陣營舉報綠營在遊覽車上發錢，蘇治芬強調，絕不可能。中央社記者姜宜菁攝 109年1月9日

（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）雲林縣第1選區立委候選人張嘉郡、蘇治芬今天各自開記者會，公布疑似賄選影片，要求雲林地檢署秉公偵辦，不可有顏色之分。

國民黨籍的張嘉郡在國民黨雲林縣黨部主委許宇甄陪同下召開記者會，公布一段在遊覽車上拍攝的影片。

張嘉郡指出，影片中對話出現「我多打一個勾」、「我打三個」、「多給他打一個勾勾又多1000」等言詞，質疑綠營是發放「走路工」或「假造勢、真買票」。

民進黨籍的蘇治芬在競選幹部陪同下也開記者會，公布3段志工在元長鄉等鄉鎮拍攝到的疑似買票畫面。

蘇治芬接受媒體聯訪時表示，目前買票行情總統和立委兩票共新台幣2000元，希望檢警調加快偵查腳步，如果中國的資金進入到雲林縣，進而影響到綠營的選舉，檢警調要負起全部責任。

對於張嘉郡陣營舉報綠營在遊覽車上發錢，蘇治芬強調絕不可能，委任律師提出誣告。

張嘉郡和蘇治芬對於檢警調偵辦賄選案速度有所質疑，認為辦案有顏色之分，張嘉郡甚至帶著支持者到雲林地方法院廣場靜坐，要求加速偵辦，警方派警力維持秩序。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華告訴中央社記者，雙方陣營所舉報的案件，檢察官已著手偵辦，絕對會秉公處理。（編輯：唐聲揚）1090109