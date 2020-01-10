陳菊為劉世芳背書 黃昭順偕議員拜票

選舉倒數計時，總統府祕書長陳菊（前右）10日陪同民進黨高雄市第3選區立委候選人劉世芳（前左）在楠梓區車隊掃街拜票，呼籲支持者堅定相挺民進黨。中央社記者王淑芬攝 109年1月10日

（中央社記者王淑芬高雄10日電）選舉倒數計時，高雄市左營、楠梓區選情緊繃，藍綠立委候選人不敢輕忽，總統府秘書長陳菊一早陪民進黨候選人劉世芳車隊掃街，國民黨黃昭順也偕市議員車隊拜票，兩方持續激戰。

高雄市第3選區（左營、楠梓區）藍綠立委候選人實力相當，兩方持續衝刺選情，車隊穿梭大街小巷，爭取支持。

陳菊一早到楠梓三山街集合，陪劉世芳車隊掃街，出發前接受媒體聯訪，陳菊肯定劉世芳30年來為台灣民主努力奉獻，是專業、認真、正派的人，尤其使命必達；陳菊批評選舉過程對手陣營抹黑，強調劉世芳真金不怕火煉，呼籲支持者務必相挺民進黨總統候選人蔡總統連任，左楠區票投劉世芳連任。

前高雄縣長楊秋興在臉書FB貼文支持蔡總統連任。陳菊表示，在台灣重要的關鍵階段，她尊重楊秋興的選擇，並表達感謝。

選情吃緊，黃昭順一早也啟動車隊掃街，她偕市議員李雅芬、陳玫娟及里長自楠梓區宏榮里辦公室出發，先在後勁地區拜票，再轉往大新莊地區車隊掃街，黃昭順表示，會把握最後衝刺的機會，緊握每一雙手盼贏得最後的勝利。（編輯：陳俊碩）1090110

選前最後一天，國民黨高雄市立委候選人黃昭順（右）10日由市議員及黨公職人員陪同車隊掃街，衝刺選情。（黃昭順競總提供）中央社記者王淑芬傳真 109年1月10日