卓榮泰籲踴躍投票 吳敦義盼過程平安順利

民進黨主席卓榮泰（前）上午10時抵達內湖三民國中投票所，不少支持者上前寒暄、加油打氣，也有熱情的支持者排隊與卓榮泰合照。中央社記者吳柏緯攝 109年1月11日

（中央社記者吳柏緯台北11日電）今天是總統、立委選舉投票日，民進黨主席卓榮泰上午投完票受訪表示，長久以來的種種努力就是為了維護大家投票的權利，並呼籲國人踴躍投票。國民黨主席吳敦義則說，盼投票過程平安順利。

卓榮泰上午10時現身位在內湖三民國中的投票所，不少民進黨支持者上前寒暄、加油打氣，也有熱情的支持者排隊與他合照。

卓榮泰投完票後接受媒體採訪，首先感謝所有出門投票的民眾，接著感謝今天的好天氣。他表示，長久以來的種種努力就是為了維護大家今天能夠出門投票的權利。今天上午各地陸續回報，返鄉投票的人潮非常踴躍，聽到這樣的消息令人開心。

他說，雖然排隊的人潮多，但是民眾都很有耐心，這樣的耐心是對於這片土地的用心。

卓榮泰透露，昨天結束選前之夜的晚會後，仍持續關注各種消息直到凌晨0時才就寢，甚至半夜還醒來2次，看新聞、簡訊跟LINE，確認情況。每次看完確認一切平安、沒有突發狀況後，很快地就再度入眠，可以說是度過了一個平安夜，這也代表台灣的民主進入純熟階段，應該要好好珍惜。

國民黨主席吳敦義上午9時在台北市螢橋國小投票，現場不少支持者表達加油之意。吳敦義投完票接受媒體聯訪表示，自己已經投了很多年的票了，希望今天的投票過程平安順利、公平。

吳敦義表示，投完票之後，稍晚會到中央黨部坐鎮，掌握各縣市的投票狀況，他在結果揭曉之前會感到緊張，但也保有信心與期待。（編輯：楊玫寧）1090111