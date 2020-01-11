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新北立委第7選區 民進黨羅致政自行宣布當選
首頁 / 政治

張宏陸宣布當選 二度擊敗林國春

最新更新：2020/01/11 19:09

（中央社記者王揚宇台北11日電）新北市立委第6選區（板橋西區65里），尋求連任的民進黨立委張宏陸於晚間6時30分左右自行宣布當選，再度擊敗對手、國民黨市議員林國春。正確當選名單以中央選舉委員會公告為準。

下午4時投票結束後，支持者陸續來到張宏陸位在板橋區文化路一段的競選總部，緊盯電視，觀看最新開票狀況；當尋求連任的民進黨總統候選人蔡英文得票數率先突破100萬票時，現場響起掌聲，而且每當蔡總統的票數跳一個「百萬票」，支持者更傳出驚呼聲。

而且，張宏陸的票數穩定領先，這都讓現場支持者十分開心，氣氛熱絡，也有人看到蔡總統穩定領先，相約前往蔡總統的全國競總。

此外，一名來自香港的44歲林姓商人，今天也來到張宏陸的競選總部，關心台灣選舉狀況；他向記者表示，8日抵台後，9日與10日都到凱道參加藍、綠2黨的大型造勢晚會，晚上也會去蔡總統的競選總部，明天回香港，希望「你們一定要挺住」。

張宏陸在晚間6時30分左右抵達競選總部，向支持者表達感謝之意，也有支持者準備拉炮，慶祝張宏陸當選。

張宏陸受訪指出，非常感謝板橋所有的鄉親，讓他繼續當立委，有服務大家的機會，未來他當然要更努力。

張宏陸表示，如同他選前說的，他跟總統蔡英文都會努力把台灣給顧好、把板橋建設做好、把人民的服務做到最好，這是他們未來要努力的目標，感謝板橋鄉親對他這20年來的支持、提攜與照顧。

張宏陸也說，每一張選票都是對他的期許，每張選票在他的肩膀上都是一個甜蜜的負擔，因此未來他要更努力，把立委工作做好、把大家服務好，這是未來要做的事情。（編輯：蘇龍麒）1090111

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