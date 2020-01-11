鄭寶清連任失利 萬美玲從議會前進國會

（中央社記者范正祥桃園11日電）桃園市第4選區立委選舉，國民黨立委候選人萬美玲擊敗爭取連任的民進黨立委鄭寶清。萬美玲是現任市議員，深耕桃園地方，問政和服務獲選民青睞，選民願意給她機會從議會出發前進國會。

萬美玲擁有美國明尼蘇達州立曼徹普立敦大學學歷，曾任3屆桃園縣議員與第1屆桃園市議員，目前是第2屆桃園市議員，議員歷練專精教育議題，形象清新。

桃園市第4選舉區（桃園區）是桃園市政府所在地，人口也是全市最多，具指標意義。鄭寶清2016年挑戰當時尋求連任的國民黨立委楊麗環，獲8萬6413票當選，翻轉桃園區長期由國民黨把持立委席次局面，但僅以160票些微差距驚險勝出。

鄭寶清是政壇老將，黨政關係良好，他是國立中央大學管理學博士，曾任民進黨桃園縣黨部主委、國大代表及2屆立委，任台鹽實業股份有限公司董事長期間更寫下本土保養品市場行銷紀錄，營業收入打破台鹽歷史紀錄，專業經理人形象深植人心。過去4年立委任內，為桃園市的建設也爭取不少預算，頗獲地方認同。

這次立委選戰，鄭、萬之爭再現4年前藍綠對決。雖然鄭寶清有現任立委的優勢，但是萬美玲前年競選市議員時，拿下全區最高票、也是全市最高票，順利5連霸。她過去即已被看好是轉戰立委的優質人選，替國民黨收復失土成功，不令人意外。

地方人士分析，萬美玲民意基礎雄厚，平時勤跑基層，選民服務扎實，長期關心教育議題形象清新，以及這次選戰柔性訴求「桃園富足，孩子幸福」及「孩子的未來，你我的希望」打動選民，這次藍綠對決勝出，替國民黨收復失土。（編輯：趙蔚蘭）1090111