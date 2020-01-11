嘉市立委藍綠對決 民進黨王美惠脫穎而出

（中央社記者黃國芳嘉義市11日電）第10屆立法委員選舉，嘉義市由民主進步黨候選人王美惠當選。王美惠不激化藍綠對決、化解黨內分歧異見的策略奏效，另在總統蔡英文帶動下，讓返鄉青年投票支持，脫穎而出。

嘉義市立委選戰8人搶攻1席，有5人是現任議員，其中蔡永泉、戴寧、凌子楚分別會瓜分深綠、中間及年輕選票，王美惠在這3人夾擊下，仍能穩住綠營票源，拿下8萬333票、得票率50.2%，而國民黨候選人傅大偉5萬3154票、得票率33.2%，王美惠大勝2萬7179票。

傅大偉擁有精忠新村、經國新城的眷村票源，且長期經營社團人脈，開拓票源，還有國民黨總統候選人韓國瑜、嘉義市長黃敏惠拉抬選情。

不過，王美惠的選戰策略是穩紮穩打，勤跑基層，不激化藍綠對決，且在聯合造勢時，營造大團結氣勢，整合黨內分歧異見，並在總統蔡英文帶動下，讓返鄉年輕人投票支持。

傅大偉、王美惠是本屆東區、西區第一高票當選的市議員，基層實力不相上下，但參選的3名議員蔡永泉、戴寧、凌子楚，分別瓜分深綠、中間及年輕選票，最後並沒有衝高選票、稀釋民進黨的票源，讓王美惠可以順利當選。

嘉義市立委選舉開票，王美惠、傅大偉的票數差距慢慢拉開，雙方競選總部氣氛兩極化，王美惠總部不斷湧入支持者，現場熱鬧滾滾，傅大偉總部則氣氛低迷。

王美惠表示，她從一個平凡的女孩成為今日站在台上的候選人，這不是因為她有多厲害，而是要感謝偉大的嘉義市民成功實踐了平民參政的價值，讓基層的聲音能夠進入國會，為嘉義市發展打拚。

傅大偉指出，對所有支持的嘉義市民說聲「抱歉」，讓大家失望了，選舉結果無法符合大家的期待，是自己磨練還不夠。（編輯：唐聲揚）1090111