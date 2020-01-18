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吳釗燮晉見宏都拉斯總統 宏方重申邦誼堅實

最新更新：2020/01/18 11:24

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）外交部長吳釗燮訪問中美洲友邦瓜地馬拉後，接著訪問友邦宏都拉斯，晉見宏國總統葉南德茲、會晤外長羅薩雷斯；宏方重申兩國邦誼堅實，雙方並討論台宏合作計畫、經貿投資等議題。

外交部今天發布新聞稿表示，吳釗燮擔任總統蔡英文特使於13日至15日訪問瓜地馬拉，參加瓜國新任總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）及副總統卡斯提佑（Guillermo Castillo）就職典禮後，接著於16日至17日訪問另一個中美洲友邦宏都拉斯。

外交部指出，吳釗燮訪問宏都拉斯期間曾晉見宏國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）、會晤外交部長羅薩雷斯（Lisandro Rosales），也與宏國政要晤敘交流，增進雙方友好互動關係。

外交部表示，葉南德茲及羅薩雷斯都向吳釗燮重申兩國邦誼堅實立場。吳釗燮除轉致蔡總統對葉南德茲的問候，也感謝宏國政府支持台灣參與國際組織，並強調，中國政府在國際上無理打壓台灣，宏國政府的支持更具意義。

同時，吳釗燮也針對台宏雙邊合作計畫、經貿投資，以及結合美國等理念相近國家共同推動在中美洲友邦的合作等領域，與宏方交換意見。

台灣與宏都拉斯邦誼篤睦，外交部表示，吳釗燮此行展現台灣珍視與宏都拉斯的邦誼，傳達政府樂願協助宏國進行各項有助民生福祉計畫，進一步深化雙方合作關係。

此外，吳釗燮訪問瓜地馬拉期間參加首次的「台灣、美國、瓜地馬拉及宏都拉斯四方會談」；各方在會中聚焦討論共同推動與瓜地馬拉、宏都拉斯在經貿投資及基礎設施等領域的合作關係。（編輯：楊玫寧）1090118

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