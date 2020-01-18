屏東熱博開幕 蘇貞昌籲全家走一趟

（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）2020屏東熱帶農業博覽會今天開幕，行政院長蘇貞昌回到家鄉協助推銷熱博。他指出，他是參加熱博最多次的行政院長，屏東有很多農漁產品，學童課本硬背，不如全家親自走一趟。

屏東熱博上午開幕，蘇貞昌偕同夫人詹秀齡與屏東縣長潘孟安一起主持開幕儀式，縣籍民主進步黨立委鍾佳濱、蘇震清、周春米、莊瑞雄及屏東縣多名縣議員也到場參加。

蘇貞昌表示，他參加過多次熱博開幕，母親還在的時候，也曾帶母親參觀，他是參加熱博最多次的行政院長。

蘇貞昌指出，潘孟安行銷屏東有一套，台灣燈會打出「我屏東我驕傲」；熱博每個展區都很有特色，瓜果長廊可以種出這麼多瓜，要學童硬背課本，不如全家走一趟熱博，這是很好的教育場所，且屏東冬天的太陽特別溫暖，春節一定要到屏東走春。

蘇貞昌說，這次熱博獲得農委會補助新台幣3500萬元，不只補助一次，以後還要經常補助，請農委會大力協助屏東，人民用這麼高票肯定屏東的女兒－總統蔡英文，不只要行銷蔡總統，也要行銷屏東農產，潘孟安有很多點子，行政院會盡量協助。

潘孟安致詞表示，熱博的彩稻田圖案每年有不同主題，今年是統一超商的Open家族，且全區27公頃共有26個不同主題，展現屏東農村再生的地方產業特色。熱博已列為春節期間國家重大慶典，歡迎全國民眾到屏東遊玩，白天以熱博為主要遊程，再結合其它景點規劃2至3天的遊程。

潘孟安指出，經濟部協助屏東縣政府將在熱博園區設物產館，完成後將是屏東第一個物產館及屏東物產交易中心，也是最佳伴手禮展示基地。

屏東熱博即日起開放至2月9日（除夕休園），每天上午9時至下午5時開園，屏東火車站有接駁車。屏東縣政府表示，旅客可下載i-Ping屏東智慧導覽農城App，規劃屏東的旅遊動線。（編輯：戴光育）1090118