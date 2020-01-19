駐雪梨辦事處長范惠君履新 僑界舉辦歡迎茶會

（中央社台北19日電）駐雪梨辦事處長范惠君6日抵任，僑界昨天舉辦履新歡迎茶會，范惠君除了向在場僑界領袖60多人問候致意外，也表示台灣非常關心澳洲野火，現階段將捐贈6000個醫療等級口罩。

范惠君表示，台灣政府與人民非常關心最近澳洲的野火局勢，澳洲駐台辦事處在官方網站表示「感謝區域夥伴已提出想協助的意願，包括台灣」，台灣也與澳方聯繫，現階段將捐贈6000個醫療等級口罩，期待能展現來自台灣的愛心與關懷，希望當地社區生活能儘快恢復常軌。

雪梨僑界在僑務委員林栢梧、葉義深邀請下舉行駐雪梨辦事處長履新歡迎茶會，范惠君偕夫婿攜子女一家4人出席，除向僑領致意外，她也預祝農曆新春快樂，現場氣氛熱絡。

林栢梧首先致詞表示，暌違15年後，歡迎范處長再次回到雪梨任職，並成為雪梨僑界的大家長，期許新南威爾斯州與台灣的關係在范處長領導下，未來更上一層樓。

林栢梧隨後簡介范惠君工作資歷時表示，她擁有國安與外交雙重經歷，顯見外交部對駐雪梨辦事處工作的重視。

范惠君告訴僑領，蔡英文總統以歷史性高票贏得勝選連任後，美國、日本等80個國家及國際組織均表達祝賀，包括澳洲外貿部12日也恭賀蔡總統連任，恭賀台灣人民和平行使民主權利，而這不得不歸功於僑領先進在澳洲僑居地的努力經營，讓澳洲看見台灣的價值與重要性。

范惠君指出，2018年台澳雙邊貿易額達131億美元，較去年成長16%；投資方面，2019年1至7月澳商來台投資達5.4億美元，主要為綠能產業，代表案例為麥格理集團（Macquarie）投資離岸風電發展。

她表示，台商來澳投資也表現亮麗，主要為礦業及金融業投資，目前有9間台資銀行在澳設有分行，台電在新州班卡拉（Bengalla）地區煤礦投資也於2019年順利增資2.3億澳元，顯示台灣深耕新南威爾斯州，創造當地就業機會；未來期盼澳洲瞭解台灣的經濟能力及願意遵守國際經貿規範，能支持台灣參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

農曆新年即將到來，范惠君除祝賀雪梨僑界鄉親新年快樂外，也預告澳洲農業部最近完成台灣「去冠芽鳳梨」風險評估報告，象徵「旺來」的台灣鳳梨可望輸銷澳洲。（編輯：林憬屏）1090119