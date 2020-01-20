陳柏惟：挺罷免票讓韓國瑜自由 願助高市府募款

（中央社記者蘇木春台中20日電）罷韓活動傳出高雄市政府經費不足，台灣基進立委當選人陳柏惟今天表示，他不贊成中央補助，若市府需要募款影片，可以免費幫忙，他也呼籲「支持罷免票，就是讓韓國瑜自由」。

網紅「館長」陳之漢兌現總統蔡英文若順利連任，將在全台各地發1萬份雞排的承諾，今天下午在台中發送雞排，陳之漢本人未到場，改由陳柏惟代發，仍吸引許多民眾到場排隊領取、場面熱鬧。

陳柏惟接受媒體聯訪表示，幫陳之漢發雞排，主要是因為理念相同，吃雞排時就像種一顆種子在心中，將選舉的熱情發揮在工作、家庭與社會上，每一件事都要繼續保持民主自由的精神，平等對待每一個人，讓社會更和諧。

至於高雄市政府日前表示，罷免韓國瑜預算不足，將向中央爭取補助，陳柏惟指出，這是不負責任的說法，自己之前就說過韓國瑜對待高雄就像是一個「渣男」，跟別人在一起之後再「落跑」去選總統。且「渣男」特色就是說話不用負責，萬一讓韓國瑜選上總統，「難道市長不用補選？市長補選不用花錢？」

對於高雄市政府將動用第二預備金因應罷免作業，陳柏惟也說，這是高雄人歷史的責任，由高雄市政府承擔，不贊成中央補助，若市府需要募款影片，他可以免費幫忙，並邀全台灣民眾參加，呼籲「支持罷免票，就是讓韓國瑜自由」。

至於尋求連任失利的對手、國民黨立委顏寬恒今天未出席最後一天的立法院第9屆議事，陳柏惟說，這代表顏寬恒自由了，未來還有很多事要跟對方請益，希望共同經營這個選區，自己已透過助理和親自打電話聯繫。

此外，台中烏日警分局長張則誠也在現場主持治、交安宣導，向參與活動民眾宣導交通安全、犯罪預防及「109年加強重要節日安全維護工作」。（編輯：洪學廣）1090120