談王立強案 駐台代表：澳洲絕不介入他國選舉

（中央社記者陳韻聿台北22日電）澳洲媒體揭露「共諜王立強案」在台灣引發政治風暴，部分人士猜測澳方試圖藉此影響台灣2020大選結果。對此，駐台代表高戈銳（Gary Cowan）強調，澳洲政府絕不介入他國選舉。

高戈銳21日在接受中央社專訪時表示，他知悉台灣有一些人士揣測，澳洲政府試圖藉由向媒體透露「王立強案」相關細節，為尋求連任的總統蔡英文「助選」，但這是錯誤的看法。

高戈銳強調：「澳洲政府不會在任何情況下尋求介入任一國家的選舉，包括台灣。」他重申，只有台灣人民有權決定誰代表他們、誰能成為他們的領導人。

高戈銳指出，澳方長期以來和台灣政治光譜上各派人士皆維持良好關係，也期待這樣的情況能持續，台澳雙方將在教育、經貿、能源、科研等領域繼續拓展合作。他也代表澳洲政府再次恭賀正副總統和立委當選人，並對台灣30多年來的民主進展表示肯定。

澳洲媒體「世紀報」（The Age）和「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）等去年11月報導，中國籍男子王立強自稱是受北京當局指使對台灣和香港進行滲透、且了解中國如何介入澳洲政治的情報人員，並已向澳洲當局尋求政治庇護，表示願與澳洲安全情報組織（ASIO）合作。

報導當時在台灣引發軒然大波。今年1月8日，也就是台灣2020年總統和立委選舉投開票日前3天，澳媒再度針對王立強案發表震撼性報導，指出王立強去年耶誕夜遭威脅利誘務必公開撤回先前的說詞，否則會被遣返中國並被殺害。

根據報導，中國國民黨副秘書長蔡正元涉入相關情事、提供王立強行動指導。由於時機敏感，台灣部分人士因此揣測澳方試圖藉「王立強共諜案」為蔡總統「助選」。

根據選舉結果，蔡總統以817萬的高得票數成功連任，執政的民主進步黨在立法院取得61席，再度於國會掌握過半席次。（編輯：林淑媛）1090122