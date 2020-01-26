拜廟沒戴口罩 柯文哲：目前沒病還不須戴

（中央社記者陳至中台北26日電）武漢肺炎疫情延燒，台北市長柯文哲今天參拜關渡宮，全程沒戴口罩並與民眾握手。他說，目前台灣社區感染風險，還沒到沒病也要戴口罩的程度。

柯文哲在大年初二到關渡宮參拜祈福，並向民眾發放小紅包，他致詞時表示，希望媽祖保佑，讓台灣平安、順利，「到這個年紀就知道，平安就是福。」

媒體聯訪時，被問到武漢肺炎嚴重，參拜行程為何不戴口罩，醫師背景的柯文哲回說：「這叫risk and benefit（風險與效益），醫學還是專業，等你們看到柯文哲開始戴，就是大家要戴。」

柯文哲解釋，一般來說，勤洗手是保護自己，戴口罩則是在社區感染風險到一定程度，才需要戴。醫師看門診會戴口罩，是因為要接觸病人，風險較高。目前台灣社會雖然有一些確診和疑似案例，但還沒到一定要戴的程度。

柯文哲建議，民眾如果身體有症狀，例如發燒、流鼻涕、有呼吸道狀況，就應戴口罩避免傳染給別人。如果社區感染風險到一定程度，為了安全起見，沒有病的人也要戴口罩。

法鼓山日前舉辦撞鐘祈福活動，前總統馬英九全程戴口罩參與，總統蔡英文則沒戴。柯文哲今天說，現階段少去公共場所，或覺得要去的場所風險較高，才需要戴口罩，法鼓山現場較開闊，且人群分散，其實是不用戴的。

柯文哲今天遇到民眾要求握手，也不會拒絕。他受訪時解釋，他握手後會謹記，避免去揉眼睛、觸碰黏膜組織，且吃飯前一定會仔細刷過，不只是洗手而已，「我們醫生記得很清楚，你若是記不清楚，就少握人家的手。」

被問到是否要如香港一樣，宣布公立醫院禁止探病，柯文哲呼籲中央政府儘速召開專家會議，設計出全國一體適用的防疫標準，避免各縣市的混亂。

柯文哲說，當年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）是發燒才有傳染力，部分媒體報導武漢肺炎還沒發燒就可能傳染，如果媒體是對的，防治就會比較困難和混亂，目前還在密切觀察。他說，這也是為何台灣一定要參與世界衛生組織，畢竟獲得齊全的資料，比較好設計SOP（標準作業流程）。

對於一名台商確診病例發病期間22日光顧高雄市金芭黎舞廳，店內一名員工也出現疑似症狀住院隔離中。柯文哲說，這就是「破功」，導致現在高雄市變得風險比較高。他認為武漢肺炎一定會進到台灣，但重點是能不能封鎖住。

柯文哲接著主動談到撤僑議題，他認為需仔細評估，畢竟台灣在武漢地區的人非常多，即便真的要撤回，理論上也要集中在一個地方管制14天，確認沒問題後才放回社區。

柯文哲日前說台灣不該被排除在世界防疫體系外，中國大陸要封殺其他的，他沒有太大意見，但不該在WHO、世界衛生大會（WHA）封殺台灣。上述言論遭前民主進步黨籍立委林濁水批評，指台灣也不能自我放棄跨國航安、犯罪防治等議題。

柯文哲今天解釋，兩國若是交戰，飛機、大砲都會拿出來用，但國際公約規定不能轟炸醫院。兩岸在外交場合互有對打，但台灣是否應參與WHO，連討論都不該討論。現在選舉已經結束了，不要再挑他的一句話無限放大、抹紅和抹黑。（編輯：張雅淨）1090126